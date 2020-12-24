Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Erzurum'da düzenlenecek
24.12.2020 13:03
Kayakta sezonun ikinci yarışması olan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'de 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Kayakta sezonun ikinci yarışması olan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'de 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen ve kayaklı koşu branşında sezonun ilk yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona 31 sporcu katılacak. İki gün boyunca kıyasıya mücadelenin yaşanacağı organizasyona katılan tüm sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sezonun ikinci yarışını kayaklı koşuda Kandilli'de gerçekleştiriyoruz. Pandemi kurallarına uyarak, sporcularımızı 2 gün yarıştıracağız. Katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
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