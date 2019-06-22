Son Dakika Haberleri: Uluslararası kermeste minik şeflerden yöresel lezzet şöleni
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Uluslararası kermeste minik şeflerden yöresel lezzet şöleni

1 saat önce

83. Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında yöresel lezzet atölyelerinde kolları sıvayan minikler önce çiğ köfte yoğurdu, sonra tadım testi yaptırdı.

Uluslararası kermeste minik şeflerden yöresel lezzet şöleni, System.String[]
83. Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında yöresel lezzet atölyelerinde kolları sıvayan minikler önce çiğ köfte yoğurdu, sonra tadım testi yaptırdı.

Uluslararası Bergama Kermesi'nde, hafta boyunca çeşitli konserlere ve etkinliklere imza atıldı. Kermeste özellikle minik şefler için yöresel lezzet atölyesi kuran bir firmanın, miniklere çiğ köfte yoğurmasını öğretmesi büyük beğeni topladı. Kolları sıvayan minikler hazırladıkları çiğ köfteleri kermes ziyaretçilerine ikram ederek, tadım testi yaptırdı. Ardından geleneksel macun yapmayı öğrenen minik şefler, çocuklara ve büyüklere macun ile pamuk şeker ikramında bulunurken, eğlenceli dakikalar geçirdi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Bergama, Güncel
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