Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kick Boks Şampiyonasında 8 Madalya

Uluslararası Kick Boks Şampiyonasında 8 Madalya

52 dakika önce

Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) ve Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası 4. Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

Uluslararası Kick Boks Şampiyonasında 8 Madalya, System.String[]
Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) ve Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası 4. Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

29 ülkeden 361 kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonaya Kayserili sporcular damga vurdu.

Kayserili sporculardan Zehra Yılmaz 70 kgda ikinci, Aynur Tural 60 kgda ikinci, Selvican Çakmak büyük point kategorisinde üçüncü, İbrahim Çetinkahve point kategorisinde takım ikincisi, Kumsal Kayra Kutlu 50 kg büyük light contack kategorisinde ikinci, Fatıma Nur Kurt 70 kg büyükler light kategorisinde üçüncü olurken, Hayriye Türksoy 48 kgda Vatan Kılıç 89 kg point kategorisinde rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sporcularımız bu sonuçlarla Antalya'dan 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak şampiyonada Kayseri farkını gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Uluslararası 4. Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında önemli dereceler alan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:03 Kaynak: İHA
Türkiye, Antalya, Spor
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