Uluslararası kıyı temizliği kampanyası Kuşadası'nda yapıldı

Dünyada 100'ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, Kuşadası Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliği ile Kuşadası'nda yapıldı.

Egeport Kuşadası Limanı, Setur Kuşadası Marina, Kuşadası Belediyesi temizlik ekipleri, TEMA Vakfı, Adviye-Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji, İstek Okulları, Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları ve mavi bayraklı otellerin yer aldığı kıyı temizliğinde 219 kilogram atık toplandı. Çoğunluğu öğrenci olan gönüllüler, bir saat süren etkinlikte Engelsiz Plajı'ndan Atatürk Meydanı'na kadar olan sahildeki atıkları tek tek topladı. Etkinliğe turistler de katılım gösterdi.

Kıyı temizliğine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Egeport Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör de katıldı. Akdeniz başta olmak üzere tüm dünyada temizlik kampanyaları ile kutlanan günü Kuşadası'nda büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dünyada 100'ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan

Egeport Kuşadası Limanı, Setur Kuşadası Marina, Kuşadası Belediyesi temizlik ekipleri, TEMA Vakfı, Adviye-Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji, İstek Okulları, Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları ve mavi bayraklı otellerin yer aldığı kıyı temizliğinde 219 kilogram atık toplandı. Çoğunluğu öğrenci olan gönüllüler, bir saat süren etkinlikte Engelsiz Plajı'ndan Atatürk Meydanı'na kadar olan sahildeki atıkları tek tek topladı. Etkinliğe turistler de katılım gösterdi.

Kıyı temizliğine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Egeport Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör de katıldı.Akdeniz başta olmak üzere tüm dünyada temizlik kampanyaları ile kutlanan günü Kuşadası'nda büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler Atatürk Meydanı'ndaki törende "Deniz varsa hayat vardır" sloganı atarak, sıfır atık ve daha mavi deniz sözü verdi.