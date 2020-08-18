ULUSLARARASI KIZILHAÇ KIZILAY FEDERASYONU'NDAN KIZILAY'A ZİYARET - Son Dakika

ULUSLARARASI Kızılhaç Kızılay Federasyonu (IFRC) Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos ve IFRC Türkiye Ülke Direktörü Ruben Cano, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti

Ziyaret Kağıthane'de bulunan Kızılay İstanbul Yerleşkesinde gerçekleşti. Federasyondaki pozisyona yeni atanan Castellanos, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Ziyarette IFRC ve Kızılay arasındaki operasyonel işbriliği ve çok boyutlu program ortaklıklarının mevcut durumu analiz edilerek, yeni işlerin değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AFET VE İNSANİ YARDIM MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

Xavier'in dün İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Kınık, "Havalimanı içinde Kızılay ve federasyona tahsis edilmiş olan, küresel operasyonlarımızı yürüteceğimiz bir afet ve insani yardım merkezimiz inşa edilecek. Dolayısıyla 3. Havalimanımızın bünyesinde, işletici İGA ile de yapılacak münasebetler neticesinde Ulaştırma Bakanlığı 'mız, Kızılay ve federasyonumuz bu bölgede hem dünyadan gelecek insani yardımların, afet operasyon malzemelerinin, hem de buradan dünyaya yapılacak yardımların Türkiye'den gerçekleştirilecek tedariklerle yapılması adına bizim için önemli bir hub (merkez) olacak burası. İstanbul, federasyonumuzun küresel, operasyon lojistik merkezi haline gelecek. Özellikle afet müdahalelerinde Türkiye'nin coğrafi pozisyonu çok büyük bir önem kazanmış oluyor" dedi.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI PROGRAMI 2021 SONUNA KADAR UZADIDünyanın en geniş insani sosyal güvenlik ağını Kızılay Kart aracılığı ile yürüttüklerini vurgulayan Kınık, "AB ile Kızılay'ın yürütmüş olduğu, nakit temelli destek programı artık federasyonumuzun çözüm ortaklığı ile yürütülüyor. Dolayısıyla AB'nin Kızılay üzerinden Türkiye'deki kırılgan nüfusa, göçmen nüfusa verdiği destekler yaklaşık 2 milyar Euro'ya ulaştı. Son imzalanan anlaşmada bu 2 milyar Euro'luk paketin 500 milyon dolarlık kısmını federasyonumuz aracılığı ile sosyal uyum yardımları şeklinde dağıtıyoruz. Bunun dışında AB'den aldığımız destekle şartlı eğitim yardımı programlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, Avrupa Komisyonu'nun programın süresini 2021 yılı sonuna kadar uzatacak olan yaklaşık yarım milyar Euro'luk ek paket daha onaylandı" şeklinde konuştu.

"GELECEĞE İLİŞKİN PLANLAR YAPTIK"Xavier, "Türkiye'de geleceğe ilişkin planlar yaptık ve farklı sektörlerde birlikte çalışarak insani operasyonlarımızı Türkiye örneği ile dünyanın her köşesine yaymak üzere çalışmaktan ayrıca çok mutluyuz. Bununla birlikte Kovid-19 ortaklığımız ve koronavirüsün sosyo-ekonomik etkilerine müdahale konusunda da Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Burada çok önemli dersler edindik. Yine koronavirüs müdahalesi kapsamında edindiğimiz dersleri de dünyada yaygınlaştırmak ve diğer ülkelere göstermek, bir şekilde onlara öğretmek istiyoruz. Bunun dışında mülteci, göç konusunda ortak yürüttüğümüz çok önemli bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalar Türk Kızılay'ı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay dernekleri federasyonları ortaklığında yürütülen toplum merkezleri çalışması. Tüm bunların dışında ve belki de en önemlisi Türkiye'nin nakit yardımlarındaki sosyal uyum yardımı programını ortak yürütüyoruz ve Kızılay'ın bu konudaki becerisini de dünyaya birlikte öğretmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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