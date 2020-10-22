Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumu "kritik" - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumu "kritik"

22.10.2020 20:19
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail hapishanesinde 85 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail hapishanesinde 85 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu açıkladı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Komite'nin, İsrail'de bir hastanede tedavi gören Ahres'in gittikçe kötüleşen sağlık durumundan ciddi endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ICRC'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklardaki Sağlık Departmanı Başkanı Yves Gibbons, ICRC doktorlarının Ahres'i ziyaret ettiğini ve 85 gündür sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Gibbons, Ahres'in sağlık durumunun kritik bir sürece girdiğini ve geri dönüşü olmayan sağlık sonuçlarının yaşanabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail makamlarına Ahres'in hayatını kaybetmemesi için bir çözüm bulmaları çağrısı yapıldı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres"

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu, 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumu 'kritik' - Son Dakika

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