Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esir değişimi için Yemen'de - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) bir heyet, hükümet ve Husiler arasında yapılan esir ve tutuklu değişimi anlaşmasını gözlemlemek üzere Yemen'e ulaştı.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'ya ulaşan ICRC heyeti, perşembe günü başlaması planlanan takas anlaşmasını yerinde takip edecek.

Anlaşmanın perşembe günü uygulanmaya başlayacağı ve Sana Havalimanı'na 680 Husi'nin perşembe ve cuma günü gelmesinin beklendiği belirtildi.

Esir ve tutuklu anlaşması kapsamında 15 Suudi Arabistan ve 4 Sudan askerinin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRG'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.