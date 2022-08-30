Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya'da 25 binden fazla kişi kayıp - Son Dakika
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya'da 25 binden fazla kişi kayıp

30.08.2022 13:50
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya'da 25 binden fazla kişi kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 25 binden fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 25 binden fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

ICRC Delegasyonu Başkanı Yann Bonzon, 30 Ağustos Uluslararası Kaybolanlar Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip olduğunu belirtti.

Bonzon, Afrika genelinde kaybolan kişilerin sayısının 64 bin olduğunu kaydederek, Nijerya'da 25 binden fazla kayıp kişinin olduğunu ifade etti.

Nijerya'da kaybolan kişilerden 14 binin çocuk olduğunu altını çizen Bonzon, "Akıbeti bilinmeyen daha çok çocuk olduğuna şüphe yok." ifadesini kullandı.

Bonzon, Nijerya'da yaşanan kayıp olayların yüzde 90'ından fazlasının ülkenin kuzeydoğusunda devam eden terör saldırıları ve silahlı çatışmalarından kaynaklandığının altını çizdi.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya'da 25 binden fazla kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya'da 25 binden fazla kişi kayıp - Son Dakika
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