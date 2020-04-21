Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Kovid-19 Yemenlilerin sıkıntılarını artırıyor - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), uzun yıllardır savaşın devam ettiği Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halkın sıkıntılarını daha da artırdığını açıkladı.

ICRC'nin Orta Doğu'daki Sözcüsü Sara ez-Zevkari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen halkının, savaşla iç içe yaşadığı ve sağlık merkezlerine ulaşamadığı bir dönemde Kovid-19 salgınının halkın sıkıntılarını daha fazla artırdığını söyledi.

Zevkari, "Temel endişelerimizden biri, 5 yıldan bu yana devam eden çatışma ortamı nedeniyle sağlık hizmetlerinde büyük sıkıntıların yaşandığı Yemen'de Kovid-19'un yayılmasının etkisidir." dedi.

Yemen'de sağlık merkezlerinin yarısının hizmet dışı olduğunu, geriye kalanların ise kısmen çalıştığını belirten Zevkari, savaşın altyapıyı ve sağlık sektörünü bitkin düşürdüğünü, hastane ve sağlık merkezlerinin ilaç, sağlık personeli ve yakıt sıkıntısı çektiğini aktardı.

Zevkari, "Yemen'de temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan yaklaşık 20 milyon insan var. Bunun yanı sıra, (normal şartlarda) ondan korunması mümkün olan salgın hastalık yayılmakta." diye konuştu.

Sözcü Zevkari, özellikle iç göçmenlerin, Kovid-19'un yayıldığı bu dönemde kampların çok kalabalık ve çadırlarının birbirine bitişik olmasının yanı sıra suya erişim ve hijyen sıkıntılarının had safhada olduğuna dikkati çekti.

ICRC'nin Yemen'deki çalışmalarıyla ilgili ise Zevkari, sundukları yardımın bu dönemde can kurtarmak için zorunlu olduğunu ve faaliyetlerini Kovid-19'un getirdiği yeni duruma göre uyarladıklarını dile getirdi.

Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Ancak Yemen'deki çatışan taraflar söz konusu tarihten bu yana yaptıkları açıklamalarla birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.