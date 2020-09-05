Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kovid-19'un Gazze'deki "derin" etkileri konusunda uyardı - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in devam eden ablukasıyla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Gazzeliler üzerinde derin etkiler bırakacağı uyarısında bulundu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki İsrail ablukasının olumsuz yansımaları ve Kovid-19 salgını gölgesinde yaşanan insani durumun endişeyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, kentte havanın aşırı sıcak olması, elektrik kesintileri ve sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerin insanlar üzerinde "derin etki ve bunalıma" sebep olduğu vurgulandı.

Kovid-19 sayılarının artması halinde halkın uzun süre dayanamayacağı konusunda ciddi endişelerin olduğu ifade edilen açıklamada, sağlık sektörünün İsrail ablukası ve Filistin içerisindeki bölünme nedeniyle de ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, "14 yıldır İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ağır ablukanın halkın psikolojisi üzerindeki sonuçları küçümsenmeyecek kadar büyük." ifadeleri kullanılarak, abluka nedeniyle sağlık sektöründe ciddi eksikliklerin oluştuğu ve stoklarda kalan ilaç miktarının da en az seviyeye düştüğü kaydedildi.

Salgın nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybetti

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, son verilerle Gazze'deki toplam can kaybının 7'ye, vaka sayısının ise 713'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık son olarak 89 kişinin tedavilerinin tamamlandığını duyurmuştu.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.