Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip ülkenin 24 bin kayıpla Nijerya olduğunu bildirdi.

ICRC Nijerya Sözcüsü Aliyu Dawobe, 30 Ağustos Uluslararası Kaybolanlar Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'da 44 bin kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Dawobe, bu sayının 24 bininin Nijerya'da olduğunu kaydederek, Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip olduğunu ifade etti.

Kayıpların yüzde 90'ından fazlasının ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı çatışmalar sonucu yaşandığını vurgulayan Dawobe, bunların yüzde 57'sinin de kayboldukları sırada çocuk olduğunu söyledi.

Dawobe, Afrika kıtasında, silahlı çatışmalar ve diğer şiddet olayları nedeniyle 2020'den bu yana ICRC'ye kayıtlı kayıp insan sayısında bir artış yaşandığını kaydetti.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kayıp kişilerin bulunmasını zorlaştırdığının altını çizen Dawobe, kayıpların bulunması için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.