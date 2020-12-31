Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'deki çatışmalardan uzak tutulmalı - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Orta Doğu'daki Sözcüsü Sara ez-Zevkari, sivillerin Yemen'deki çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Zevkari, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Personelimizin insani yardım çalışmalarını yürütürken öldürüldüğünü ve yaralandığını görmekten büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Sözcü Zevkari, dün ICRC'ye ait bir uçağın 12 personeli Sana'dan Cibuti'ye taşımak için Aden havalimanına iniş yaptığını ve kendilerini uçağa götürecek otobüse giderken patlama meydana geldiğini belirtti.

Zevkari, olayda biri Aden'de yardım koordinatörü, biri röntgen uzmanı ve biri de doktor olmak üzere 3 ICRC personelinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

ICRC'nin 2011'den beri Yemen'de 6'sı ICRC personeli, 10'u Yemen Kızılayı gönüllüsü olmak üzere 16 kayıp verdiğini dile getiren Zevkari, sivillerin Yemen'deki çatışmalardan uzak tutulması, tıbbi ekiplerin korunması, onların ve insani yardım işlerinde çalışanların görevlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.