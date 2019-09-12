Son Dakika Haberleri: -Uluslararası Kızılhaç Komitesi: "yemen'de 2 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor"
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-Uluslararası Kızılhaç Komitesi: "yemen'de 2 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor"

18 dakika önce

- Uluslararası Kızılhaç Komitesi: "Yemen'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor"TAİZ - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 3 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de en az 2 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

- Uluslararası Kızılhaç Komitesi: " Yemen'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor"

TAİZ - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 3 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de en az 2 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı. Yemen'de 2015 yılından bu yana hükümet yanlısı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalardan en çok çocuklar etkileniyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de çocukların ailelerine bakmak için okulu bırakıp savaş cephelerine gittikleri ifade edildi. Açıklamadaki verilere göre yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim göremediği ve okula gitme imkanının olmadığı kaydedildi. Yemen'in Taiz kentinde görüntülenen bir okulda Yemenli çocukların okula gelmedikleri görüldü.

Yemen'de tam 3 yıldır süren savaş günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkedeki eğitim ve sağlık sektörlerinde büyük kriz yaşanıyor.

-Uluslararası Kızılhaç Komitesi: yemen'de 2 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor

Hükümet, Yemen, Taiz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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