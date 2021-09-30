Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan "Afganistan'da insani kriz" uyarısı - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'ın, yaşanan ciddi mali sorunlar ve kışın yaklaşması nedeniyle zor bir sürece gireceğini bildirdi.

IFRC Bölge Direktörü Alexander Matheou, yaptığı açıklamada, sıcaklıkların düşmesinin yanı sıra kuraklık ve yoksulluktan kaynaklanan gıda kıtlığının Afganistan'da "son derece zor birkaç aya" girileceğini ve "büyük insani kriz" yaşanacağını belirtti.

Sağlık hizmetlerindeki kesintiler, özellikle kırsal alanlarda çok sayıda savunmasız Afgan'ın hayatını ciddi ölçüde etkiliyor.

IFRC'ye göre, ülkedeki 16 ilde sağlık klinikleri, acil yardım ve diğer hizmetleri finanse etmeye devam etmek için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

Afganistan'da maaşların ödenebilmesi, temel ihtiyaç maddeleri, elektrik ve suyun tedarik edilebilmesi için para akışının sağlanması gerektiğini söyleyen Matheou, öncelikle sağlık sisteminin çalışmaya devam edebilmesi için ek finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Matheou, sağlık hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle 2 bin 500 sağlık tesisinin artık çalışmadığını ve 7 bini kadın olmak üzere 20 binden fazla sağlık çalışanına da artık ödeme yapılmadığını anlattı.

Taliban'ın ağustosta Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu hükümete yapılan ödemeleri durdururken ABD de Afgan Merkez Bankasının Amerikan hesaplarında tutulan milyarlarca dolarlık varlıkları dondurdu.

Dünya Bankasının bir raporuna göre, geçmişte dış yardımlar Afganistan'ın kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyordu. Ancak fonların donmasıyla ekonomik krizin derinleşeceği aktarıldı.

Uluslararası toplum Afganistan'a yardımın yeniden başlatılması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı ülkeler Afganistan'da kadın haklarının korunacağına dair asgari bir garanti de dahil olmak üzere koşullar öne sürerken bazı ülkelerse önce acil insani ihtiyaçların karşılanması gerektiğini savunuyor.