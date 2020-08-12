Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti - Son Dakika

Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti

Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) tarafından ilk olduğu belirtilen Türkiye'den bir profesyonel koç 'Haftanın Koçu' olarak seçildi.

Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti, System.String[]

Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) tarafından ilk olduğu belirtilen Türkiye'den bir profesyonel koç 'Haftanın Koçu' olarak seçildi. Mentor Koç Fatih Elibol, haftanın koçu seçilirken, "Türk olmanın ve aynı zamanda Türkiye'den seçilen ilk koç olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Uluslararası Koçlar Federasyonu tarafından 1995 yılından bu yana dünya genelinde ayda iki defa haftanın koçu seçiliyor. Günümüzde 40 bin global üyesi bulunan ICF'nin bu sene ilk defa olduğu belirtilen Türkiye'den bir ismi haftanın koçu olarak seçtiği açıklandı. İngiltere ve Avrupa Birliği Parlementosu'ndaki vekillere ve dünyada önemli şirketlerin CEO ve üst düzey yöneticilerine mentorluk ve lider koçluğunu sürdüren PCC Fatih Elibol, 'Haftanın Koçu' seçilirken, "ilk Türk olmanın ve aynı zamanda Türkiye'den seçilen ilk koç olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Mentor koç ve eğitmen olarak uzun yıllardır yaşattığımız farkındalıkların ve eğitimlerin mükafatına ulaştık. Kurulduğu günden günümüze koçluk mesleğinin global standartlarıyla etik ilkelerini oluşturan ve geliştiren ICF'in bir parçası olmak tarif edilemez." dedi.

"Koçluk eğitimleri sayesinde soran, sorgulayan ve dinlemeyi bilen liderler geliyor"

Dünyada nöro eğitimleri, profesyonel koçluk ve mentor koçluk alanlarındaki çalışmaları ile tanınan Elibol, profesyonel koçluk eğitiminin Türkiye'de yeni yeni bilinmeye başladığını belirterek, "Türkiye'de ICF ünvanlı profesyonel koçluğa ilgi her geçen gün artıyor. 2005 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren ICF ülkemizde koçluk mesleğinin gelişiminde önder olmuştur. Bugün ülkemizde ICF onaylı profesyonel koç sayısı 249 ve koçluk eğitimi veren kurumlar ise 20 civarındadır. Eğitimlere, kariyer sahibi yöneticilerden iş hayatına yeni atılmış genç bireylere, kişisel gelişimi odağına alan herkese profesyonel ve bireysel hayat kalitesini artırmak için edinmeleri gereken temel koçluk bilgi ve becerilerine sahip olmak isteyenler katılıyor. Sonrasında ise meslek olarak icra etmek isteyenler de bu yolculukta devam ediyor. Ünvan sahibi bir koç olabilmek için en az 80 saatlik eğitimi tamamlamış olmak gerekirken aynı zamanda 100 saatlık koçluk tecrübesi ve 10 seanslık mentor koçluğu alıp ICF ünvan sınavını geçmiş olmak bekleniyor. Bu yolculuk tecrübe kazandıkça yeni ünvanlara ve yetkinliklere ulaştıran çok özel bir süreci içeriyor" ifadelerini kullandı.

"Koçluk eğitimi alırken PPC ve MCC ünvanlı eğitmenleri tercih etmek önemli"

Ayrıca yakın zamanda koçluk eğitimi altında herhangi bir eğitimi olmayan kişilerin de çalışmalar yapmaya başladığının altını çizen Fatih Elibol, koçluk eğitimi almak isteyenlere şu önerilerde bulundu: "Eğitimi veren kişinin ünvanını, tecrübesini ve eğitimini sorgulamalısınız. Uluslararası Koçlar Federasyonunun web sitesinden eğitimin veren kişinin ya da kurumun bilgilerine ulaşmanız mümkün, araştırın . Öte yandan eğitimcilerin en az PCC ünvanına sahip olduklarından emin olun. PCC ve MCC koç eğitim verebilen ve ünvan sürecinde size mentorluk yapabilen koçtur".

"Türkiye'de sadece Sinan Ergin ile birlikte sınıf eğitimler veriyoruz"

İlki geçtiğimiz aylarda gerçekleşen online interaktif temel koçluk eğitimlerini Türkiyenin önde gelen isimlerinden Sinan Ergin ile birlikte verdiklerini belirten Elibol,"Türkiyede ilk defa sınıf eğitimlerini de ekim ayında açacağız. Yurtdışı çalışmalarımın yanında Türkiye'de de sadece Sinan Ergin ile birlikte sınıf ve online interaktif eğitimleri açıyoruz. Ünvan sürecini tamamlayan katılımcılarımıza Live-Ca bünyesinde iş imkanı sağlayarak ülkemize yetkin profesyonel koçlar kazandırıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Fatih Elibol, İngiltere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:29

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu         
12:48
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı         
09:05
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün         
07:25
Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti         
21:31
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi         
19:08
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı         
17:06
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 16:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Koçlar Federasyonu Türkiye'den bir ismi 'Haftanın Koçu' seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei