Uluslararası komite, Etiyopya'da 350 bine yakın kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu rapor etti - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği Kuruluşlararası Daimi Komitenin (?IASC) raporuna göre, Etiyopya'nın Tigray eyaletinde 350 bine yakın kişinin, kıtlıkla karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

Associated Press'in (AP) haberinde, BM kuruluşlarının yanı sıra uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ?IASC'nin raporunda, Etiyopya ordusunun isyancılarla çatıştığı Tigray eyaletindeki yaklaşık 350 bin kişinin, kıtlıkla karşı karşıya olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de dün yaptığı açıklamada, bölgedeki gıda güvensizliğinin alarm verdiğini ve çatışmanın taraflarının, insani yardım malzemelerini yağmaladığına ilişkin raporların bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de kıtlık uyarısının ardından dün bu iddiayı reddeden Etiyopya hükümeti, bölgede kıtlık riski bulunmadığını savundu.

Nüfusun yüzde 91'i yardıma muhtaç

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le siyasi mücadele içinde olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Kasım 2020'de eyaletteki ulusal ordu güçlerine saldırmıştı.

Etiyopya, başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Öte yandan komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri de eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu aktarmıştı.