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Uluslararası Kosova Paneli Adana'da Yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Kosova Paneli Adana'da Yapıldı

28.06.2021 20:06
Uluslararası Kosova Paneli Adana'da Yapıldı, System.String[]

Kosovalılar Adana'da buluştuUluslararası Kosova Paneli Adana'da yapıldıAdana'da gerçekleştirilen Uluslararası Kosova Paneli'ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zoom üzerinden canlı katıldı.

Kosovalılar Adana'da buluştu

Uluslararası Kosova Paneli Adana'da yapıldı

Adana'da gerçekleştirilen Uluslararası Kosova Paneli'ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zoom üzerinden canlı katıldı.

Zeydan Karalar; " Kalpleri vatan ve Atatürk sevgisiyle dolu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. "

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi'nin birlikte organize ettiği Uluslararası Kosova Paneli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoom üzerinden canlı bağlantısıyla Adana'da gerçekleştirildi. Panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı.

Toplantıya canlı bağlanan Kılıçdaroğlu, Balkanları çok önemsediklerini ve bu nedenle CHP'de Balkan Masası oluşturduklarını belirterek, uluslararası panelin Adana'da düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar'a katkılarından dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, panelin sonuçlarının kitaplaştırılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde oy kullanma hakkı olanlara, oylarını mutlaka kullanmaları çağrısında bulundu.

ATA YURDUNDAN ANA YURDU'NUZA HOŞ GELDİNİZ

Panelin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Gördükleri zulüm karşısında ata yurtlarını terk ederek Türkiye'ye gelmek zorunda kalan kardeşlerimiz ana yurdunuza hoş geldiniz! Kalplerinde her zaman vatan, Mustafa Kemal Atatürk sevgisi olan kardeşlerimiz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım' dizelerini yazan Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu topraklardan gelenlersiniz" dedi.

AMACIMIZ UZAKLARI YAKIN KILMAKTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı-Parti Sözcüsü ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak ise yaptığı konuşmada, Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekti. CHP'de Balkan Masası'nın amacının uzakları yakın kılmak olduğunu ifade eden Öztrak şunları söyledi:

"Yaklaşan Bulgaristan Erken Genel seçimlerini önemsiyoruz. Bu seçimlerden Bulgaristan'da hükümet kuracak bir yapının çıkmasını arzu ediyoruz. Bunun için de daha önceki sandık sayısından daha fazla sandık açılmasını değerlendirerek, çifte vatandaşlık sahibi olanların oy kullanmaları, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yapıcı demokratik ilişkileri artıracaktır. Balkan Masası Sorumlusu arkadaşlarımızın gayretlerini takip ediyorum. Bu sorumluluk 'bizi biz anlarız, en iyisini de biz yaparız' anlayışıyla kolay işleri zorlaştıranlardan uzak, 'daha nasıl kolaylaştırabiliriz' gayreti ile yapılan çalışmalardır. Yerel Yönetimlerimizin de Srebrenitsa soykırımının yıldönümüne denk gelen 11 Temmuz'da oy kullanacak çifte vatandaşlarımızın daha rahat oy kullanmalarını sağlayacak tedbirler almalarını, Bulgaristan Cumhuriyetinin kendilerine tanıdığı hakkın yerine getirilmesinde yasal ve saygı çerçevesinde yardımcı olmalarını bekliyoruz. Balkan Masası sorumlularımıza da bu süreçte çok iş düşmektedir. "

CANLI BAĞLANTILAR YAPILDI

Konuşmaların ardından iki oturum şeklinde gerçekleştirilen panele geçildi. Faik Öztrak'ın başkanlığındaki birinci oturumda "Uluslararası İlişkiler Boyutu ile Kosova", Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlık yaptığı ikinci oturumda da Türkiye ve Kosova konuları uzmanlar tarafından anlatıldı. Panelde zaman zaman Kosova'ya da canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

PANELE KATILIM

Adana'da bir otelde gerçekleştirilen panele CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak, Tekirdağ Milletveki İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Hatay Milletvekili Serkan Topal, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, Kosova Milletvekilleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kosova, Adana, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Uluslararası Kosova Paneli Adana'da Yapıldı - Son Dakika


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