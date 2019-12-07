Son Dakika Haberleri: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması
Son Dakika Dünya Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması - Son Dakika Dünya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.


Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi.

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Türkiye, Namibya, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:29 
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