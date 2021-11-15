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Uluslararası kredilerle çiftçilerin güçlendirilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Uluslararası kredilerle çiftçilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

15.11.2021 16:26
Uluslararası kredilerle çiftçilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

Tarımsal fintek şirketi Tarfin, yeni sezonda ikinci vadeli menkul kıymet ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tarımsal fintek şirketi Tarfin, yeni sezonda ikinci vadeli menkul kıymet ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket 50 milyon liralık nominal değerli ihraç ile Türkiye'nin 63 ilinde üretim yapan 3 bin 478 çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatırımcılarla buluşturduğunu açıkladı. Tarfin eş zamanlı olarak etki yatırımcılığının uluslararası destekçisi Symbiotics'ten de kredi almayı başardı. Alınan kredinin, Türk çiftçisinin üretim gücünü artırması için kullanılacağı belirtildi.

Şirket, vadeli menkul kıymet (VDMK) ihraçlarıyla çiftçilere yaptığı uzun vadeli gübre, yem, bitki besleme ürünleri ve zirai ekipman satışlarını fonluyor. Yaptığı ihraçlarla sermaye piyasası yatırımcılarını Türkiye'nin 7 bölgesinde üretim yapan çiftçilerle buluşturmayı hedefleyen şirket, çiftçileri doğrudan desteklemeyi amaçlıyor. Yatırımcıların satın aldıkları her VDMK Türk tarım sektörüne ve on binlerce çiftçiye destek olarak geri dönüyor. Tarımda üretim deseninin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

11'İNCİ VDMK İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk VDMK ihracını 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştiren Tarfin, 2021-2022 tarım sezonunda da varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına devam ediyor. Sezonun ilk ihracını eylül ayında tamamlayan şirket, ikinci ihracı 3 Kasım tarihinde gerçekleştirdi. Yeni ihraçla toplam 50 milyon TL nominal değerli 310 gün vadeli bir ihraca kaynak olan Tarfin, böylelikle Türkiye'nin 63 ilinde üretim yapan 3 bin 478 çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatırımcılarla buluşturdu. JCR Eurasia tarafından "Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir" kategorisinde değerlendirilerek "AA" kredi notunu alan ihracı Pasha Yatırım Bankası ve OMG Capital Advisors gerçekleştirdi.

Bu son ihraçla birlikte Tarfin kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar 11'inci ihracatını tamamlamış ve toplam 292 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş oldu.

"TARFİN'İN BAŞARISINA KATKIDA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tarfin VDMK ihraçlarının yanında aldığı uluslararası kredilerle de finansman yapısını güçlendiriyor. Şirket son olarak merkezi İsviçre'de bulunan etki yatırımında lider pazar erişim platformu Symbiotics'ten kredi aldı. Şu an dünyada Londra, Paris, Cenevre, Cape Town, Meksika, Amsterdam, Zürih ve Singapur'da ofisleri bulunan ve bulunduğu noktalardan global olarak faaliyetlerini yürüten Symbiotics, gelişmekte olan pazarlardaki mikro-küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve düşük ve orta gelirli haneleri finanse etmeye odaklanıyor. Platform, kurulduğu 2005 yılından itibaren de 6,5 milyar dolarlık finansman sağladı" denildi.

Tarfin'le yaptıkları iş birliğinin 2019 yılında başladığını belirten Symbiotics İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Yatırım Analisti Aldric Luyt, sağladıkları yeni destekle ilgili olarak, "Tarım ve kırsal kalkınma, tarım işçilerinin toplam iş gücünün yüzde 25'ini oluşturduğu Türkiye'de ekonomik büyüme için çok önemli. Tarfin'le yaptığımız ortaklık 2019 yılında başladı. Tarfin'in Türkiye'deki gıda üretimini yenilikçi teknoloji tabanlı çözümlerle destekleme başarısına katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"DAHA ÇOK ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çiftçinin en yakın finansal destekçisi olarak faaliyetlerini sürdürürken daha çok çiftçiyi desteklemek için finansal yapılarını da güçlendirmeye odaklandıklarını ifade eden Tarfin CEO'su Mehmet Memecan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem gerçekleştirdiğimiz VDMK ihraçları hem sağladığımız uluslararası kredilerle her geçen gün daha da güçleniyoruz. Yeni ihraçla birlikte toplam 292 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş olduk. Türkiye'nin 7 bölgesinde 70 ilde 25 binden fazla çiftçimiz bulunuyor. Çiftçilerimize bugüne kadar 400 milyon TL'den fazla tarım girdisi tedariki sağladık. Bu yıl sonuna kadar 50 milyon TL nominal değerli olacak şekilde bir ihraç daha planlıyoruz. Symbiotics'ten aldığımız krediyle de daha çok çiftçiyi desteklemeye devam edeceğiz."


Uluslararası kredilerle çiftçilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası kredilerle çiftçilerin güçlendirilmesi hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası kredilerle çiftçilerin güçlendirilmesi hedefleniyor - Son Dakika
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