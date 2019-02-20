Uluslararası Kripto Para Konferansı İstanbul'da Yapıldı

Tom Lee: "Bitcoin'in kredi kartı ödeme sistemlerinden daha çok işlem alacağını öngörüyoruz."

Tom Lee ve Cal Evans gibi blockzincir teknolojisi ve ekonomisi konusunda dünyanın önde gelen isimleri konuşmalarıyla iz bıraktı.

Türkiye'nin ilk, dünyanın 4. kripto para alım satım platformu BtcTurk'ün ana sponsorluğunda düzenlenen, bölgenin en büyük blokzincir ve kripto para zirvesi 'Blockchain Economy İstanbul Summit', 20 Şubat tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Uluslararası zirvede yatırımcılar, girişimciler ve profesyoneller, kripto para piyasasının mevcut durumunu ve blokzincir teknolojisinin geleceğini tartışmak için bir araya geldi.

Blokzincir teknolojisi ve ekonomisi masaya yatırıldı

Türkiye'de blokzincir teknolojisi ile ilgili bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla da çalışmalar yürüten BtcTurk'ün ana sponsorluğunu üstlendiği 'Blockchain Economy İstanbul Summit'de blokzincir teknolojisi ve ekonomisi derinlemesine masaya yatırıldı. Zirvede, küresel anlamda Bitcoin'in vadettiklerinden blokzincir teknolojilerinin finans sistemini nasıl etkileyeceğine, girişimcilikte blokzincir çözümlerinden blokzincirin sosyo ekonomik etkilerine uzanan yelpazede konular konuşuldu.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikâr ile 'Neden Sermaye Piyasalarının Blockchain'e İhtiyacı Var' panelinde konuştu. BtcTurk ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Bitcoin ile ilgili ilk akademik çalışması olan 'Türkiye Pazarında Bitcoin'i Anlamak' araştırması sonuçlarına değinen Güneri; "Bölgenin en büyük uluslararası blokzincir ve kripto para konferansında yer almaktan çok mutluyuz. Geleceğin finans dünyasını şekillendireceğine inandığımız blokzincir teknolojileri ile ilgili bugün dinlediklerimiz bizleri daha da heyecanlandırdı. Yapacak çok işimiz ve gidilecek çok yolumuz var. Biz de bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Türkiye'deki ilk bilimsel araştırmayı hayata geçirdik. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'de Bitcoin kullanıcıları ekonomiye yüzde 30 daha fazla güveniyor. Yatırım araçları dendiğinde ise katılımcıların aklına ilk olarak altın ve döviz gelirken, her dört kişiden biri Bitcoin cevabını veriyor. En çok güven duyulan yatırım aracı altın olurken, onu sırasıyla Türk lirası, Euro ve dolar izliyor. Diğer yandan Bitcoin'e ilgide artış gözlemlenirken; gelecekte kullanım eğiliminde Bitcoin, hisse senedi ve devlet tahvilinden önce geliyor" dedi.

Wall Street analisti Tom Lee; 'Finans Sisteminin Devrimi' isimli konuşmasında makro piyasaların kripto paralara daha sıcak baktığına değinerek; "Dijital paraların yeni finansal mimari olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılı da kripto paralar için çok daha iyi olacak. 2010 yılından bu yana tarihteki dördüncü en büyük gelişen ve aynı zamanda en büyük düşüşü yaşayan pazarın Bitcoin olduğunu görüyoruz. Düşüşün kaynağını ise, büyümeyi blokzincirin karşılayamaması oluşturuyor. Diğer yandan son dönemde emeklilik fonlarının kriptoya yatırıldığını görüyoruz. Bu çok etkileyici bir gelişme" dedi.

Lee;" Millenial kuşağının yüzde 90'dan fazlası bankalara güvenmiyor. Önümüzdeki dönemde bu kuşağın da finans sistemine dahil olmasıyla birlikte kripto pazarının yüzde 100-200 oranında büyümesi söz konusu olacaktır" ifadelerinde bulundu.

British Blockchain Association Yönetim Kurulu Üyesi Cal Evans; 'Küresel alanda 'Blockchain'in Vaadettikleri' başlıklı konuşmasında "Blokzincir kendi başına ayakta kalabilen ve tek bir kuruluş tarafından kontrol edilemeyen bir sistem. Blokzincir teknolojileri özellikle tıp, hukuk, finans, ulaşım ve savunma sanayi gibi sektörlerde güvenlik ve kolay aktarılabilirlik özellikleriyle kullanım kolaylığı ve avantajı sağlıyor" dedi.