Uluslararası Kriz Grubu, Çin hükümetinden Kanada vatandaşı çalışanını serbest bırakmasını istedi - Son Dakika

Uluslararası çatışmaların çözümü konusunda çalışan düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubunun Başkanı Robert Malley, Çin'e, Aralık 2018'de gözaltına aldıktan sonra casusluk suçlamasıyla tutuklanan Kuzeydoğu Asya uzmanı Michael Kovrig'i serbest bırakma çağrısı yaptı.

Malley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Basra Körfezi'ndeki güvenlik konusunda yaptığı sunumun ardından, toplantıya katılan Çinli yetkililere meslektaşlarının haksız tutukluluğuna son vermelerini istedi.

Uluslararası Kriz Grubunun "tarafsız bir çatışma çözüm kuruluşu olduğunu ve çalışmalarında tüm tarafların perspektiflerini yansıtmayı amaçladığını" ifade eden Malley, meslektaşları Kovrig'in Çin dış politikasına ilişkin çalışmalarını bu amaç doğrultusunda yürüttüğünü belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de telekonferans aracılığıyla katıldığı toplantıda söz alan Almanya ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri de konuşmalarında Kovrig'in serbest bırakılmasını destekleyen açıklamalar yaptı.

Eski Kanadalı diplomat Kovrig, Aralık 2018'de Kanada vatandaşı iş adamı Michael Spavor ile "Çin ulusal güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İkilinin gözaltına alınması, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi Mıng Vancou'nun ABD'de hakkında İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamasıyla açılan bir dava nedeniyle Kanada'da gözaltına alınmasına misilleme olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.