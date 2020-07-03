Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli - Son Dakika

Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli

Uluslararası Kriz Grubu, 6. yılına giren Yemen'deki iç savaşın durdurulması için, barış görüşmelerinin kapsayıcı ve çok partili bir çerçevede olması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Kriz Grubu, 6. yılına giren Yemen'deki iç savaşın durdurulması için, barış görüşmelerinin kapsayıcı ve çok partili bir çerçevede olması gerektiğini bildirdi.

Roma'nın efsane futbolcusu De Rossi, Fiorentina'nın başına geçti
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu, "Yemen'de barışı yeniden düşünmek" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Yemen'deki iç savaşı sona erdirmek için sürdürülen diplomatik çabalara yeni enerji getirdiği kaydedilirken, "Diplomatlar, görüşmelerin bugünün kusurlu modelinin yerine geçmesi için kapsayıcı, çok taraflı bir çerçeve benimsemelidir." çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki iç savaşta tarafların inatla uzlaşmaya karşı çıktığı aktarılan raporda, Birleşmiş Milletlerin (BM) iki taraflı ara buluculuk çerçevesinin, artık ülkedeki barış için gerçekçi bir yol sağlamadığı aktarıldı.

Öte yandan, raporda ülkedeki iç savaşta 112 binden fazla insanın öldüğü ve 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu kaydedilirken, Kovid-19'un sağlık hizmetlerine erişimi olmayan ve özellikle yetersiz beslenme nedeniyle savunmasız olan nüfusun büyük bir kısmını daha yok edebileceği vurgulandı.

Raporda, "Yemen hükümeti ve Husiler, siyasi bir çözüme ilişkin beklentileri doğru boyutlandırmalı ve BM liderliğindeki müzakerelere diğer siyasi ve silahlı grupların dahil edilmesini kabul etmelidir. BM Güvenlik Konseyi, derhal ateşkes ve kapsayıcı çözüm için çağrıda bulunan bir karar taslağı hazırlamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Geçici yönetim düzenlemelerine ihtiyaç duyuluyor

Raporda, 5 yıldır süren iç savaşın ardından, Yemen'de tarafların kesin bir seçimle karşı karşıya olduğu kaydedilirken, bu seçimlerin "Koronavirüs salgını korkusu ışığında ateşkesi ve kusurlu bir politik anlaşmayı kabul etmek" ya da "Daha fazla insanın acı çekmesine neden olacak, ancak herhangi bir grup için ülke çapında net bir zafer kazanmayacak bir savaşa devam etmek" olduğu aktarıldı.

İç savaş süresince ara buluculuk gereksinimlerinin değiştiği vurgulanan raporda, BM ara buluculuğunda daha kapsayıcı, çok taraflı çözüme ve geçici yönetim düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Başarılı siyasi süreç için gereken iki şart

Yemen'de "başarılı bir siyasi süreç" için gereken şartlara da değinilen raporda, öncelikle, "Tarafların maksimalist taleplerinden vazgeçmelerinin, kendi çıkarları arasında olduğuna ikna olmaları" gerektiği kaydedildi.

İkinci olarak ise, "Yemen'in siyasi ve bölgesel parçalanması, müzakere çerçevesinin ve gerçekleştirilebilir bir anlaşmanın özünün yeniden düşünülmesi" gerektiği vurgulandı.

Raporda, yapılacak siyasi bir anlaşmanın içeriğinin yeni gerçekleri ele alması ve geçmişteki hataları kabul etmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda ayrıca İran destekli Husilerin yükselişine katkıda bulunan sosyal ve ekonomik şikayetlerin ele alınmamasının ise daha fazla istikrarsızlığa sebep olacağı uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Roma'nın efsane futbolcusu De Rossi, Fiorentina'nın başına geçti
23:27
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 23:33:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]