Uluslararası Kriz Grubundan ABD'ye Husiler için "terör örgütü" tanımını geri alma çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Kriz Grubundan ABD'ye Husiler için "terör örgütü" tanımını geri alma çağrısı

14.01.2021 13:55
Uluslararası Kriz Grubundan ABD'ye Husiler için

Uluslararası Kriz Grubu, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, barış çabalarını olumsuz etkileyeceği ve ülkedeki kıtlığı arttıracağını belirterek, yeni göreve başlayacak yönetime kararı geri alma çağrısında bulundu.

Uluslararası Kriz Grubu, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, barış çabalarını olumsuz etkileyeceği ve ülkedeki kıtlığı arttıracağını belirterek, yeni göreve başlayacak yönetime kararı geri alma çağrısında bulundu.

Merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum kuruluşu, konuyla ilgili internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Görevi bırakmaya hazırlanan Trump yönetimi, Yemen'deki Husi isyancıları 'terör örgütü' ilan etti. Kararın savunucuları, tanımın, Husilere karşı mücadeleyi destekleyeceğini ileri sürüyor ancak gerçekte savaşı sonlandırmaya yönelik çabalara zarar verecek ve muhtemelen ülkedeki kıtlığın artmasına yol açacak. Yeni göreve başlayacak Biden yönetimi derhal kararı geri almalıdır." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin Yemen'de insani, ekonomik ve diplomatik alanlarda çalışan, kendi vatandaşı profesyoneller de dahil tüm kişi ve kuruluşlarının aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen söz konusu kararı aldığını vurgulayan kuruluş, "Söz konusu tanımlama, şüphesiz ki BM'nin halihazırda 'dünyanın en büyük insani krizi' olarak tanımladığı koşulları daha da kötüleştirecek ve ülkenin bazı bölgelerini kıtlığa sürükleyecek. Bu eylem, savaşı bitirmeye yönelik BM öncülüğündeki çabalar için kötü olacak ve ABD'nin Körfez müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atarak ABD çıkarlarını olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yayımladığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiklerini bildirmişti.

Bakan Pompeo, söz konusu tanımların, "İran destekli örgütünün faaliyetlerinin engellenebilmesine, sivillere, altyapıya ve uluslararası gemiciliğe yönelik sınır aşırı saldırılardan sorumlu tutulmasına dayanak sağlayacağını" ifade etmişti.

Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdülmelik Husi, Abdülhalik Bedrettin Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'deki süregelen iç savaş, sebep olduğu kıtlıkla ülkede büyük bir insani krizin ortaya çıkmasına yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Kriz Grubu, Yemen, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Kriz Grubundan ABD'ye Husiler için 'terör örgütü' tanımını geri alma çağrısı - Son Dakika


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