Uluslararası Kriz Grubundan Güney Sudan için yeni kriz uyarısı

Uluslararası Kriz Grubu tarafından, 12 Kasım'da geçiş hükümetini kurması gereken Güney Sudan'ın, yeni bir kriz ve savaş riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Uluslararası Kriz Grubu araştırma merkezince, "Deja Vu: Güney Sudan'da Başka Bir Çöküşün Önlenmesi" başlığıyla yayımlanan yeni raporda, Güney Sudanlı tarafların, yapılan barış anlaşması sonrası halen birçok konuda uzlaşıya varamadığı belirtildi.

Muhalif lider Riek Machar'ın, geçiş hükümetinin kurulmasının ertelenmesini talep ettiği hatırlatılan raporda, talebin geri çevrilmesi halinde hem 2018'de yenilenen anlaşmanın bozulacağı hem de iç savaşın tekrar patlak verebileceği vurgulandı.

"Güney Sudan, geçiş hükümeti için henüz hazır değil." ifadesine yer verilen raporda, liderlerin güç paylaşımında anlaşmaya varsa da sonrasında güvenlik düzenlemeleri ve yeni eyalet sınırlarının belirlenmesi gibi sorunlarla baş başa kalacağına işaret edildi.

Raporda, daha önce belirlenen 12 Kasım tarihinden önce taraflar arasında üst seviyeli bir görüşmenin yapılması gerektiği belirtilerek, "Kiir ve Machar'ın hükümet kurması talebi her ne olursa olsun riskli. Bu ateşkesi tehlikeye atabilir." ifadesi kullanıldı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 2018'de bir araya gelen Machar ve Mayardit, yeniden barış anlaşmasına imza atmıştı.