Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta yapılacak

18.05.2022 19:11
Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta yapılacak

Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 21-22 Mayıs'ta düzenlenecek sempozyumla, İslam'ın üç hareminden birisi olan Kudüs ve içinde barındırdığı Mescid-i Aksa başta olmak üzere, diğer dini, kültürel ve tarihi miras hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Sempozyumda, Kudüs ve bünyesinde bulunan Mescid-i Aksa ile İslam tarihinin yegane hatıraları ve tarihi süreç içerisinde etrafında gelişen dini, tarihi ve kültürel müktesebatın ortaya çıkarılması, bu konuda yapılacak ilmi çalışmalar çerçevesinde halkın Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki ilgisinin arttırılması ve kadim İslam medeniyetine dair tarihi birikimin doğru bilgilerle tespit edilmesi de amaçlanıyor.

8 ana başlıkta Kudüs konusu ele alınacak

Oturumlar halinde düzenlenecek sempozyumda, İslam Öncesi Dönemde ve Semavi Dinlerde Kudüs, İslami Dönemde Kudüs, Kudüs'te İslam Mirası, İlim, Sanat ve Edebiyatta Kudüs, İslam Kaynaklarında Kudüs ve Mescid-i Aksa, Türkiye ve Kudüs, Kudüs ve Uluslararası Hukuk, Günümüzde Kudüs gibi 8 ana başlıkta konular ele alınacak.

Sempozyumla ilgili detaylara "https://hac.gov.tr/kudussempozyumu" adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Mescit, Kudüs, Mayıs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 21-22 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


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