"Uluslararası Kukla Günleri"ne koronavirüs etkisi - Son Dakika
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"Uluslararası Kukla Günleri"ne koronavirüs etkisi

6 saat önce

İzmir'de bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslarası Kukla Günleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya, İran, Çin ve Avusturya ekiplerinden yoksun olarak 19 ülkeden 43 topluluğun katılımıyla başladı.

İzmir'de bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslarası Kukla Günleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya, İran, Çin ve Avusturya ekiplerinden yoksun olarak 19 ülkeden 43 topluluğun katılımıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, büyükelçilikler, kültür merkezleri ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen festival, Sabancı Kültür Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

23 ülkeden 50 grubun katılması planlanan etkinlik, İtalya, İran, Çin ve Avusturya ekiplerinin Kovid-19 yüzünden katılamaması sonucu 19 ülke ve 43 toplulukla başladı.

İzmir Uluslararası Kukla Gu¨nleri Direkto¨ru¨, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Selc¸uk Dinc¸er, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin koronavirüs nedeniyle eksiklerle başladığını söyledi.

Avrupa'da da birçok etkinliğin iptal edildiğini belirten Dinçer, "Bu koronavirüs olayı, sağlık olayı olmaktan çıkmış durumda. Bu durumda biz birkaç grubumuzu iptal ettirmek zorunda kaldık. Çinli, İranlı, İtalyan gruplarımızı ve İtalya'da oyun oynarken virüs kapan bir oyuncu yüzünden Avusturyalı grubumuzu iptal ettirmek zorunda kaldık." dedi.

Selçuk Dinçer, etkinliğin 19 ülkeden 43 toplulukla gerçekleştirileceğini, 5 sergi açmayı hedeflediklerini, ancak Çinli grubun katılamaması nedeniyle 4 sergi açtıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından destek veren tüm kurum ve firmalara plaket takdim edildi.

Etkinlik, Almanya'dan Theater Strahl'ın "Sınıf Sınıf" adlı gösterisiyle başladı.

Uluslararası Kukla Günleri ne koronavirüs etkisi

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, İzmir, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:47 Kaynak: AA
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