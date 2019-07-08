Uluslararası Kültür Sanat Festivali başlıyor

20 Temmuz'da son bulacak festivale 11 ülkeden halk dansları ekipleri katılırken, Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması da bu yıl 7'nci kez gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü 18.30'da kortej yürüyüşü ile startı verilecek festival öncesi Belediye Başkanı Alper Taban, bu sabah Çamlıca Kafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kültür komisyonu ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Festivalde farklı görevler üstlenecek olan STK temsilcilerinin katıldığı kahvaltının ardından basın açıklaması yapılarak 13-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin programı kamuoyu ile paylaşıldı. Başkan Taban Cumartesi günü başlayıp 20 Temmuz'da sona erecek festivale tüm ilçe halkını davet etti.

1988'DEN BU YANA…

1988 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, farklı coğrafyalardan gelen kültür elçilerine ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda kültürlerin buluşmasına, kaynaşmasına katkı sağlayacak.

HER YIL GELİŞEREK DEVAM EDİYOR

Kahvaltı sonrası yapılan basın açıklamasında festivale ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, "Haftanın ilk gününde, sabah saatlerinde sizlerle bir aradayız. Bugün 32'ncisini gerçekleştireceğimiz İnegöl'ümüzün Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin başlangıcı öncesinde bilgilendirme toplantısını yapmak üzere bir arada bulunuyoruz. Öncelikli olarak festivalimizin şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık geleneksel hale gelmiş olan bir festival. Her geçen yıl üzerine koyarak, ilave ederek, kendisini yenileyerek ve geliştirerek çok daha profesyonel hale gelen bir festivalimiz var. Bildiğiniz gibi daha ziyade kültürleri tanımak, tanıtmak ve yaşatmak adına buradan gelen birikimleri, gelenekleri, adetleri, örfleri yaşayabilmek adına yapılmış olan bir kültür festivalidir. Gerçekten bundan önce olduğu gibi bugün ve bundan sonra da inşallah bu vasıfta gitmeye devam edecek. Üzerine her dönem yenilerini eklemeye de devam ediyoruz" dedi.

11 ÜLKE, 9 YEREL EKİP, 16 DERNEK ÇADIRI

Festivalle ilgili aylar öncesinden başlayan hazırlıklar neticesinde Kültür Komisyonunun bu çalışmayı belli bir seviyeye getirdiğini kaydeden Alper Taban, "Hem Kültür İşleri Müdürlüğümüz hem kültür komisyonumuz bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Bu yıl inşallah 11 farklı ülkeden halk dansları ekiplerini şehrimizde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu ülkeler; Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC, Adige Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ukrayna, Arjantin, Kuzey Makedonya ve Polonya ülkelerinden misafirlerimizi ağırlayacağız. Yine yerelde de 9 derneğimizin halk dansları ekibi vatandaşlarımızla buluşmuş olacak. 16 derneğimizin kuracağı çadır stantları da yine geçmişte olduğu gibi kameriyerler bölgesinde yer alacak. Dış park gösterilerimiz de devam edecek. Festivalimiz kapsamında tiyatro ve konserlerimiz de olacak" diye konuştu.

FESTİVAL PROGRAMI

Festivalin programını da tüm detaylarıyla açıklayan Taban, şöyle devam etti: "13-20 Temmuz tarihleri arasında festivalimizi yapmış olacağız. 13 Temmuz Cumartesi günü 18.30'da İnegöl AVM önünden başlayacak kortej yürüyüşü ile birlikte festivalimizi başlatacağız. Tarihi İnegöl Mehterimiz, protokolümüz, STK'larımız, halkımız, İnegöl Belediyemizin halk dansları topluluğu, yabancı misafirlerimiz, yerel derneklerimizle birlikte bu yıl bir farklılık olacak. İşadamımız Abdullah Ezim Beyin Klasik Araçlarından oluşan konvoy da kortejde yer alacak. Ayrıca Osmanlı savaşçı kıyafetleri giymiş okçularımızın da geçişini kortejde görmüş olacağız. Aynı günün akşamında Açık Hava Gösteri Merkezimizde hem yerli ekiplerin hem de yabancı ekiplerin gösterilerini sunacağı bir Gala gecesi gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Pazar günü yabancı halk dansları ekiplerinin dış park gösterileri olacak. İnegöl AVM, Akhisar Pazaryeri, Alanyurt köy içi mevkii ve heykel önünde dış park gösterileri gerçekleştirilecek. Yine 21.30'da AGM'de gösterilerimiz olacak. Kültürpark kameriyeler bölgesinde de 14 Temmuz Pazar günü Çorumlular, Yozgatlılar, Dağ-Der, Abhaz ile Çerkez Adige kültür derneklerinin çadır stant etkinliklerini görmüş olacağız."

15 TEMMUZ'DA BİR GÜNLÜK ARA

"15 Temmuz Pazartesi günü festivalimizin içerisinde yer alan bir gün. Ancak festivale dair hiçbir faaliyette bulunmayacağımız bir gün. Ülkemizin için çok önemli yeri olan 15 Temmuz'u hatırlamak ve hatırlatmak adına festivalle ilgili bir etkinlik yapmayacağımız bir gün. O gün inşallah biz tüm ilçe halkımızla beraber heykel önünden başlayarak Demokrasi ve Milli İrade Meydanında son bulacak bir yürüyüşümüz gerçekleşecek. Devamında da 15 Temmuzla ilgili anma programı icra edilecek. Bu programın detaylarını da daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız."

DIŞ PARK GÖSTERİLERİ, AGM GÖSTERİLERİ VE ÇADIR ETKİNLİKLERİ

"Festivalimiz 16 Temmuz Salı günü devam edecek. Yine 4 ayrı noktada dış park gösterileri olacak. Akşam saat 21.00'da Kültürpark içi AGM'nde bir tiyatro gösterimiz var. Mahşeri Cümbüş ekibini İnegöllülerle buluşturacağız. Tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Yine Yeniceköy Mahallemizdeki Anfi tiyatroda da yabancı halk dansları ekiplerimiz buradaki hemşerilerimizle buluşmuş olacaklar. Ayrıca yine bu akşam da geçmiş akşamlarda olduğu gibi çadırlar bölgesinde stant etkinlikleri sürecek. 17 Temmuz Çarşamba günü 18.00'da Cerrah, Kurşunlu ve Tahtaköprü mahallelerimizde belediyemizin ek hizmet binaları önünde dış park gösterileri yapılacak. Beraberinde yine Kültürpark içi AGM'nde ve yerel derneklerimizin çadır stantlarında etkinlikler devam edecek. Çarşamba akşamı festivalimize katılarak destek veren derneklerimize plaket ve ödül törenimiz olacak. Onları onurlandırmak ve teşekkür etmek istiyoruz."

7. ALTIN MOBİLYA SAHİBİNİ BULACAK

"18 Temmuz Perşembe günü ise 11 yabancı halk dansları ekibinin yer alacağı 7. Altın Mobilya Halk Dansları yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Geçen yıl Kazakistan 1'inci olmuştu. Bu yıl da jürinin değerlendirmesi sonucu Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasını kazanan ülkemizi hep birlikte göreceğiz. Ödülleri de kendilerine takdim etmiş olacağız."

KARDEŞ ŞEHİRLERDEN DELEGASYONLAR AĞIRLANACAK

"Yine kardeş şehirlerimizden şehrimize gelecek heyetler var. Mitroviça'dan, Donji Vakuf'tan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten, Gürcistan Rustavi'den, Adige Cumhuriyetinden Tahtamukay'dan gelecek kardeş belediyelerimizin delegasyonları var. Yurt içinden de davet ettiğimiz delegasyonlarımızı ağırlamak istiyoruz."

EMRE AYDIN VE GRUP 84 KONSERİ

"Biliyorsunuz konser programlarımız da özellikle festival döneminde icra ediliyor. İki büyük halk konseri planladık. Yine ifade etmek istiyorum, halk konserlerinde protokol uygulamayacağız. Halk konseri ayakta olan, oturum gerektirmeyen konserler. Vatandaşlarımızın gelen sanatçıyı yakından izleyebileceği şekilde uygulanacak. 19 Temmuz Cuma günü 21.00'da Kültürpark içi nikah salonunun ön kısmında Grup 84 konseri gerçekleşecek. Yine aynı gün 21.30'da derneklerimizin çadır ve stant etkinlikleri de devam edecek. 20 Temmuz Cumartesi günü de Emre Aydın konseri ve çadır etkinlikleriyle festivalimiz son bulmuş olacak. Yine Kültürpark içi nikah salonu önünde Emre Aydın'ı İnegöl'de sevenleriyle buluşturmuş olacağız."

FESTİVALE KATKI VEREN SPONSORLARA TEŞEKKÜR

"Yaptığımız bu çalışmaları biz tamamen İnegöl Belediyemizin bütçesinden yapmıyoruz. Bunları sponsorlarımız marifetiyle gerçekleştiriyoruz. Ben kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu şehir bizim diyerek ve bu şehre sahip çıkarak her türlü organizasyonda ne zaman kapılarını çalsak hiçbir zaman geri çevirmeyen sponsorlarımız var. Erbak Uludağ İçecek, Starwood Orman Ürünleri, Çilek Mobilya, Özdilek, Mobiliyum Mobilya AVM, Serra Sünger, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, İnegöl AVM (Fiba Grup), Küçükçalık Tekstil, Area Alan Mobilya, CP, İSKO, Weltew, İMOTİM, Cihangir Hastanesi ve Freşa olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Şehir hepimizin. Bizler yerel yönetimler olarak seviyeli, kaliteli ve düzeyli programlar yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yaparak buraya kadar getirdi. Ben emeği geçenlere, kültür komisyonumuza, kültür işleri ekibimize, yerel derneklerimize teşekkür ediyorum. İnegöl Belediyesi'nin tek başına bu etkinlikler yapması mümkün değil. Gerek folklor gruplarıyla, gerek etkinlik çadırlarıyla derneklerimiz bizlere destek veriyorlar. İnşallah tüm güzelliklerle ilçe halkımızı buluşturacağız."