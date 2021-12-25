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Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı - Son Dakika

Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı

25.12.2021 14:58
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerinin bilimsel olarak ele alınacağı Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerinin bilimsel olarak ele alınacağı Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı.

İvedik Teknopark Ankara Kongre Merkezi'ndeki kongrenin açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile yurt içi ve dışından akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'nı Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı önemli role dikkati çekerek "Bu topraklar mübarektir, bu topraklar masum topraklardır. İşte o masumiyet, onları Viyana kapılarına götürdü. O masumiyet onları Yemen'e götürdü. O masumiyet onları Mostar'a götürdü. " dedi.

Vali Ayaz, Kurşunlu'nun tarihi kimliğini koruması gerektiğini belirterek kongrenin bu tarihi kimliğin açığa çıkarılması, tanıtılması ve muhafaza edilmesi için önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise tarihe dönük çalışmaları çok faydalığı bulduğunu dile getirerek Çankırı ve Kurşunlu'nun büyük bir tarihi birikime sahip olduğunu söyledi. Tarih şuurunu gelecek nesillere bir bütünlük içinde aktarmak için çalıştıklarını belirten Akbaşoğlu, "Bir vücudun organları mesabesinde olan millet fertlerinin, 81 vilayetin, 84 milyon insanımızın tamamını kucaklayacak ve kuşatacak şekilde bir ve beraber olarak aynen dedelerimizden aldığımız o iman ile o cesaretle geleceğimizi inşa edeceğiz." diye konuştu.

TTK Başkanı Çetin ise tarihi yalnızca kronoloji olarak görmemek gerektiğini vurgulayarak "Tarihe sahip çıkarsak memleketimize sahip çıkarız." ifadesini kullandı. Kültürel kimliklere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Çetin, "Varlığımızı koruyabilmek için buna köyümüzden, ilçemizden, şehrimizden ve ülkemizden başlamalıyız." şeklinde konuştu.

İki gün sürecek kongrede 70 akademisyen ve yerel tarih araştırmacısı sunum yapacak.

Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi başladı

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Kurşunlu, AK Parti, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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