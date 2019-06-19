Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kurtarma Komitesi : Avrupa göç ve mülteci politikalarında sınıfta kaldı
Son Dakika Dünya Haber

Uluslararası Kurtarma Komitesi : Avrupa göç ve mülteci politikalarında sınıfta kaldı

1 saat önce

Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, Avrupa ülkelerinin göç ve mülteci politikalarıyla ilgili eksikliklerini acilen tamamlamaları gerektiğini belirterek, mültecilerin “günah keçisi olarak görülmemesi gerektiği” uyarısında bulundu.

Uluslararası Kurtarma Komitesi : Avrupa göç ve mülteci politikalarında sınıfta kaldı, System.String[]
Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, Avrupa ülkelerinin göç ve mülteci politikalarıyla ilgili eksikliklerini acilen tamamlamaları gerektiğini belirterek, mültecilerin "günah keçisi olarak görülmemesi gerektiği" uyarısında bulundu.

Euronews muhabiri Tesa Arcilla'a konuşan Miliband, Avrupa ülkelerinin göç ve mülteciler konusuyla ilgili daha duyarlı olmalarını ve üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini istedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:08 
Euronews, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Liginde rakibi belli oldu Platini, Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 için de sorgulandı! Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:25:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kurtarma Komitesi : Avrupa göç ve mülteci politikalarında sınıfta kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]