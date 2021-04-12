Uluslararası Kurtarma Komitesi: Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir - Son Dakika

Uluslararası Kurtarma Komitesi: Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir

12.04.2021 04:59
Uluslararası Kurtarma Komitesi: Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir, System.String[]

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), ABD Başkanı Joe Biden'ın, sık sık göçmenlik politikalarını eleştirmesine rağmen Donald Trump yönetiminden kalan bir politikayı yürürlükten kaldırmadığı için ülkenin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceğini açıkladı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), ABD Başkanı Joe Biden'ın, sık sık göçmenlik politikalarını eleştirmesine rağmen Donald Trump yönetiminden kalan bir politikayı yürürlükten kaldırmadığı için ülkenin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceğini açıkladı.

Komite tarafından yayımlanan raporda, Biden'ın seçim kampanyası döneminde mültecilere yönelik umut vadeden açıklamalarda bulunduğuna ve göreve geldikten sonra da yeni politikalar açıkladığına işaret edilerek, bunlara rağmen Biden'ın hala bir başkanlık kararnamesi imzalamadığı belirtildi.

Biden'ın yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamaması nedeniyle Trump döneminden kalan 15 bin kişilik mülteci kotasının devam ettiğine ve bu kotanın da ülke tarihindeki en düşük kota olduğuna dikkat çekilen raporda, Biden'ın Trump döneminin mültecilere karşı politikalarını sık sık eleştirmesine rağmen ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceği vurgulandı.

ABD'nin 2021 mali yılı içerisinde şu ana kadar sadece 2 bin 50 mülteciyi kabul ettiği aktarılan raporda, durumun böyle sürmesi durumunda yıl sonuna kadar kabul edilen mülteci sayısının ancak 4 bin 510'a ulaşabileceği kaydedildi.

Raporda, Trump yönetiminin son yılında 11 bine yakın mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Kurtarma Komitesi: Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir - Son Dakika


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