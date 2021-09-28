Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. IRC Kenya Direktörü Muhammed El Montassir Hüseyin, yazılı açıklamasında, ülkedeki açlık sorununa kuraklığın neden olduğunu belirtti. Hüseyin, "Zayıf yağışlar ve düşük mahsul nedeniyle 2,1 milyon Kenyalı gelecek 6 ay içinde gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı. Ülkedeki hayvancılık sektörünün gerilediğine dikkati çeken Hüseyin, bu durumun da gıda sorununu tetiklediğini kaydetti. Hüseyin, ülkenin doğu ve güney bölgelerinin yeterli yağış alamadığını aktardı. Kuraklık nedeniyle Kenya'da 20'den fazla bölgede ulusal felaket ilan edilmişti.

Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Son Dakika

Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor

Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış

Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum

Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı