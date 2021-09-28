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Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

28.09.2021 17:03
Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya, System.String[]

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

IRC Kenya Direktörü Muhammed El Montassir Hüseyin, yazılı açıklamasında, ülkedeki açlık sorununa kuraklığın neden olduğunu belirtti.

Hüseyin, "Zayıf yağışlar ve düşük mahsul nedeniyle 2,1 milyon Kenyalı gelecek 6 ay içinde gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.

Ülkedeki hayvancılık sektörünün gerilediğine dikkati çeken Hüseyin, bu durumun da gıda sorununu tetiklediğini kaydetti.

Hüseyin, ülkenin doğu ve güney bölgelerinin yeterli yağış alamadığını aktardı.

Kuraklık nedeniyle Kenya'da 20'den fazla bölgede ulusal felaket ilan edilmişti.

Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Kurtarma Komitesi: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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