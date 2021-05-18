Uluslararası kurulan gönül köprüsüyle çocukların yüzü güldü - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında kurulan gönül köprüsü projesi ile Ağrı'da 500 gence ulaşıldı.

Ağrı'da, TÜGVA İl Temsilciliği ve UID İsveç Şubesi koordinesinde bir araya gelen ekipler, Ramazan Bayramı nedeniyle çocukları evlerinde ziyaret ederek para yardımında bulundu. Ağrı ile İsveç arasında kurulan gönül köprüsü sayesinde ulaşılan çocuklar sevinçlerini gizleyemedi. UID Genel Merkez MKYK Üyesi ve Proje Koordinatörü Adem Taflan, yazılı açıklamasında Avrupa'nın en güçlü STK'larından biri olan UID teşkilatının 26 ülkede hizmet verdiğini belirtti.

TÜGVA Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ise UID'nin Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ettiği açıklamasında, "TÜGVA ve UID arasında başlayan gönül köprüsü programı kapsamında önce kardeş şehirler belirlendi. Ağrı ilimiz ile gönül köprüsü kurulan bölge ise İsveç ülkesi oldu. Bayram öncesinde ve bayram sürecinde bütün teşkilatlarımız ile bizler de Ağrı ve ilçelerinde yaklaşık 500 genç kardeşimize TÜGVA ve UID genel başkanlarımızın bayram tebriklerini ileterek gençlerimizin bayramlarını tebrik ettik. İl genelinde yaptığımız ziyaretlerde gönül köprüsü projesi hakkında bilgi verip, kardeşlerimizin bayram sevinçlerine de ortak olduk. Bu kapsamda yasaklar dolayısıyla evlerinde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu etti. Bu vesileyle bizleri bölge olarak kardeş İl seçen UID İsveç Bölge Başkanlığına ve Bölge Başkanı Özer Eken beyefendiye, İsveç ülkesinde gönülleri bizimle olan vatandaşlarımıza, TÜGVA ve UID Genel Başkanlarımıza bütün teşkilatlarımız ve Ağrı'daki gençler adına teşekkürü bir borç biliyor, böylesine güzide çalışmaların devamının gelmesini temenni ediyorum " diye konuştu. - AĞRI