Uluslararası kuruluşlar Irak'taki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Uluslararası kuruluşlar Irak'taki terör saldırısını kınadı

21.01.2021 19:55
Uluslararası kuruluşlar Irak'taki terör saldırısını kınadı, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Irak'taki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Irak'taki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'taki saldırıda yaralananlara acil şifa, ölenlerin ailelerine ve Irak hükümetine başsağlığı diledi.

Useymin açıklamasında, İİT'nin terörün her şeklini kınayan tutumunun sabit olduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da açıklamasında, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini sundu, yaralılara acil şifa diledi.

Hacraf, terörle mücadelesinde ve topraklarında güven ve istikrarı güçlendirmesinde KİK'in Irak'la dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yaptığı yazılı açıklamada, masum insanların hedef alınmasını kınadığını ve semavi dinler ile uluslararası kanunlara göre haksız yere insan kanının akıtılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Karadaği ayrıca, bu tür eylemlerin İslam ve Müslümanlar hakkında kötü düşünenlerden başkasına hizmet etmediğini dile getirdi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri

Irak'taki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada da, Bağdat'taki saldırının teröristlerin barışa ve Iraklılara verdiği zarara başka bir örnek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin güvenlik ve istikrarın sağlanması için Irak hükümetini desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Koalisyon, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası kuruluşlar Irak'taki terör saldırısını kınadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak Tartıştığı babaannesini öldüren genç, polise teslim oldu Golcü futbolcu penaltıda hata yapmadı! Fenerbahçe, deplasmanda eşitliği yakaladı Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi
Döner paketleyen çalışanların skandal görüntülerine tepki yağdı! Bakanlık harekete geçti Döner paketleyen çalışanların skandal görüntülerine tepki yağdı! Bakanlık harekete geçti         
20:07
Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı         
19:40
Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi         
18:45
Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı         
18:16
Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem         
17:34
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 20:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası kuruluşlar Irak'taki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei