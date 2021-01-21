Uluslararası kuruluşlar Irak'taki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Irak'taki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'taki saldırıda yaralananlara acil şifa, ölenlerin ailelerine ve Irak hükümetine başsağlığı diledi.

Useymin açıklamasında, İİT'nin terörün her şeklini kınayan tutumunun sabit olduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da açıklamasında, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini sundu, yaralılara acil şifa diledi.

Hacraf, terörle mücadelesinde ve topraklarında güven ve istikrarı güçlendirmesinde KİK'in Irak'la dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yaptığı yazılı açıklamada, masum insanların hedef alınmasını kınadığını ve semavi dinler ile uluslararası kanunlara göre haksız yere insan kanının akıtılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Karadaği ayrıca, bu tür eylemlerin İslam ve Müslümanlar hakkında kötü düşünenlerden başkasına hizmet etmediğini dile getirdi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri

Irak'taki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada da, Bağdat'taki saldırının teröristlerin barışa ve Iraklılara verdiği zarara başka bir örnek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin güvenlik ve istikrarın sağlanması için Irak hükümetini desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.