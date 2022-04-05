Uluslararası Kuruluşlar Lübnan'da Artan İnsani Krize Dair Uyarıda Bulundu - Son Dakika

BEYRUT, 5 Nisan (Xinhua) — Grup, Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma ve kapsamlı bir ekonomik istikrar ve toparlanma programıyla bu krizden çıkmak için bir yol haritasına süratle başlaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Lübnan hükümeti ve parlamentosu, parti siyasetinin ötesine geçerek ortak adımlar atmak amacıyla siyasi irade bulmak zorunda kalacak; bu bir güven aşılaması olacak" denildi. Lübnan hükümeti, Lübnan sivil toplumu, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve uluslararası bağışçılardan oluşan 3RF Danışma Grubu, ilerlemeyi takip ediyor ve 3RF kapsamında reformlara ve faaliyetlere stratejik olarak yön veriyor.