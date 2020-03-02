Uluslararası kuruluşlara Antalya'yı değerlendirme çağrısı - Son Dakika
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Uluslararası kuruluşlara Antalya'yı değerlendirme çağrısı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın ekonomiden sağlığa, belediye hizmetlerinden güvenliğe rekabet içinde olduğu kentlere ilişkin yıllık raporlar hazırlayan Amerika ve İngiltere merkezli 4 büyük uluslararası danışmanlık ve analiz kuruluşuna Türk turizminin başkenti Antalya'yı da değerlendirmeye...

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Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın ekonomiden sağlığa, belediye hizmetlerinden güvenliğe rekabet içinde olduğu kentlere ilişkin yıllık raporlar hazırlayan Amerika ve İngiltere merkezli 4 büyük uluslararası danışmanlık ve analiz kuruluşuna Türk turizminin başkenti Antalya'yı da değerlendirmeye alma çağrısı yaptı.


Muratpaşa Belediyesi, dünya üzerindeki bütün arkeoloji, doğa dernekleri, trekking dernekleriyle sürekli bağlantı halinde olacak, Antalya'nın 'güvenli kent' imajını destekleyen uygulamalar sunup turisti kente davet edecek, turisti yalnız bırakmayacak dijital turizm tanıtım ofisi uygulamasının ardından yeni bir adım daha attı.


Muratpaşa Belediyesi, her yıl 'dünyanın en yaşanabilir şehirleri' analizlerini yapan uluslararası danışmanlık ve analiz kuruluşlarına, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla bu analizlere Antalya'nın da dahil edilmesi için çağrıda bulundu. Yazılı gerçekleştirilen çağrılar, merkezleri Amerika ve İngiltere'de bulunan 4 uluslararası danışmanlık ve analiz kuruluşu A.T. Kearney, Mercer, ECA International ve The Economist'e yapıldı.


Dünyanın en çok tercih edilen kenti


Çağrı yapılan kuruluşlardan A.T. Kearney, işletmelerin ve kurumların karşılaştığı stratejik ve operasyonel sorunlara odaklanan bir Amerikan küresel yönetim danışmanlık şirketi olarak dikkat çekiyor. A.T. Kearney'in dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunuyor. Uluslararası bir danışmanlık şirketi olan Mercer ise küresel boyutta yapılan dünyanın en yaşanabilir şehirleri analizleri yapıyor. Şirket, 10 kategoride 39 faktör gruplanmış analizlerle, kentsel yaşanabilirlik araştırma ve incelemeleri sunuyor. ECA International da dünya çapında yaklaşık 400 lokasyonda uluslararası görevliler için yaşam maliyeti, maaş, konaklama, vergi, iş hukuku, sosyal haklar ve yaşam kalitesi hakkında veri sağlıyor. Londra merkezli The Economist Grup ise dünya çapında alanının en iyisi olan The Economist dergisini yayımlayan çokuluslu medya şirketi olarak biliniyor.


Muratpaşa Belediyesi, söz konusu kuruluşlara gönderdiği çağrı metninde, Muratpaşa'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmada 'Çok Yüksek İnsani Gelişme Düzeyi'ne sahip ilçe olarak tespit edildiğine atıfta bulunurken Antalya'nın sadece turizmde değil şehir yaşamında da dünyanın en çok tercih edilen kenti olduğu belirtildi. - ANTALYA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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