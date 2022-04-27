Uluslararası kuruluşlardan Afrika Boynuzu bölgesine 1,39 milyar dolar destek sözü - Son Dakika
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Uluslararası kuruluşlardan Afrika Boynuzu bölgesine 1,39 milyar dolar destek sözü

27.04.2022 22:11
Uluslararası kuruluşlardan Afrika Boynuzu bölgesine 1,39 milyar dolar destek sözü

Afrika Boynuzu bölgesinde devam eden kuraklık nedeniyle uluslararası kuruluşlar tarafından 1,39 milyar dolar destek sözü verildiği bildirildi.

Afrika Boynuzu bölgesinde devam eden kuraklık nedeniyle uluslararası kuruluşlar tarafından 1,39 milyar dolar destek sözü verildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Kenya, Somali ve Etiyopya'daki kuraklıkla mücadeleye destek verileceği belirtildi.

Kuraklıkla mücadele eden ülkelere, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarca 1,39 milyar dolarlık destek sözü verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, yardımın nakit paranın yanı sıra gıda, hayvancılık ve sağlık alanlarını da kapsayacağı kaydedildi.

Afrika Boynuzu'nda uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle 15 milyon kişi insani krizle karşı karşıya.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum ediyor. Kenya, Somali ve Etiyopya'da milyonlarca kişi su ve otlak bulmak için evini terk etmek zorunda kalıyor.

YORUMLAR
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Etiyopya, Afrika, Kenya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası kuruluşlardan Afrika Boynuzu bölgesine 1,39 milyar dolar destek sözü - Son Dakika


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