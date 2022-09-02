GÖÇİZDER SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Son Dakika
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GÖÇİZDER SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

02.09.2022 15:06
GÖÇİZDER SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

ULUSLARARASI kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) yönelik soruşturma tamamlandı.

ULUSLARARASI kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık 23 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "GÖÇİZDER isimli derneğin örgütün amaç ve ideolojisi doğrultusunda hareket ederek kitle propagandası ve sempatizan kitleyi diri tutmayı amaçlayan faaliyetler ile göç olgusu üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, göç olgusunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu da yaşanan örgüt gerçekliğinden uzak olarak tek yönlü olarak ele alıp ajitasyon ve karalama çalışmaları yürüttüğü, bu amaçlar doğrultusunda çalışan dernek yönetici üye ve şahısların legal düzlemde sivil toplum çalışması yürüttüklerine yönelik iddiaların suçtan kurtulmaya yönelik ve itibar edilemeyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı" denildi.


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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, PKK, Güncel, Son Dakika

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