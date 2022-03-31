Uluslararası kuruluşlardan Ukrayna'da yerinden edilenlere maddi yardım - Son Dakika
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Uluslararası kuruluşlardan Ukrayna'da yerinden edilenlere maddi yardım

31.03.2022 00:44
Uluslararası kuruluşlardan Ukrayna'da yerinden edilenlere maddi yardım

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere maddi yardım sağlanmaya başladığını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere maddi yardım sağlanmaya başladığını açıkladı.

Vereşçuk, günlük verdiği brifingde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldiği görüşmesinde, ülke içinde yerinden edilmiş insanlara barınma ve doğrudan nakit yardım sağlanması konusunda temel iş birliği alanları belirlediklerini belirtti.

Maddi yardım başvurularının yapıldığı adresleri ve telefon bilgilerini paylaşan Vereşçuk, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nin Ukrayna Postanesiyle, yerinden edilenlere kişi başı 2 bin 200 grivne (75 ABD doları) ödemeye başladığını duyurdu.

Vereşçuk, Uluslararası Göç Örgütü'nün Ukrayna'daki Temsilciliğinin de, şimdilik, Zakarpatya bölgesinde hamile kadınlara, öksüzlere, iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere, engellilere ve yaşlılara 2 bin 200 grivne nakit yardımı sağlamak için bir program başlattığını aktardı.

Entegrasyon Bakanlığının nakit yardım içerikli programların genişletilmesi üzerinde çalıştığını ifade eden Vereşçuk, uluslararası kuruluşların yardımlarının Ukrayna devletinin sağladığı yardım ile birlikte verildiğini hatırlattı.

"Rusya Federasyonu ile yapılan anlaşmalara rağmen bugün Vasilyevka şehrinde tahliye otobüsleri ve insani yardım taşıyan kamyonlar engellendiği için tahliye çalışmalarının yarına kaldığını" belirten Vereşçuk, son 24 saatte, Mariupol şehrinden 812 ve Zaporijya bölgesinden 718 olmak üzere toplam bin 530 kişinin, Zaporijya şehrine kendi araçlarıyla ulaştığını kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Başbakan Yardımcısı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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