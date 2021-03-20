Uluslararası kuruluşların yabancı çalışanları Kovid-19 nedeniyle tam kapanma uygulayan Kuzey Kore'den ayrıldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuzey Kore'deki uluslararası kuruluşlarda çalışan son yabancıların da ülkeden ayrılarak, uzaktan çalışmaya geçtiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Dünya Gıda Programının (WFP) 2 çalışanının da Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarında tam kapatmaya giden Kuzey Kore'den hafta başında ayrıldığını söyledi.

Böylelikle Kuzey Kore'de uluslararası kurumların yabancı çalışanlarının tamamının uzaktan çalışmaya geçerek, ülkeden ayrıldığını aktaran Dujarric, hala açık olan BM ofislerinde işleyişin sürdüğünü vurguladı.

Dujarric, Kuzey Kore'de geçirdikleri bir yıldan fazla sürenin ardından yabancı personelin, ailelerini ziyaret etmek üzere yola çıktığını ve Pyongyang yönetiminin sınır kapatma yasağını BM çalışanları için kaldırdığında bu kişilerin dönmesinin beklendiğini belirtti.

WFP'nin yerel çalışanlarının ülkedeki faaliyetleri ve yabancı çalışanlarının uzaktan çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Dujarric, ülkede Kovid-19'a karşı alınan katı önlemlerin insani yardım faaliyetlerini etkilediğine dikkati çekti.

"Kuzey Kore'de şimdiye kadar vakaya rastlanmadığı" iddiası

Binlerce şüpheli vakanın Kovid-19 testine tabi tutulduğu Kuzey Kore'de şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığı iddia ediliyor.

Pyongyang yönetimi, virüsün Çin'de ortaya çıkmasının ardından Ocak 2020 sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı almaya hak kazanan 92 ülke arasında yer alıyor.