Son Dakika Haberleri: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası
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Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı.

Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde VakıfBank ile Almanya temsilcisi Schweriner, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmada VakıfBank, Schweriner'i 25-23, 29-27, 11-25, 16-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Olympiakos'u 25-17, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi.

Pazar günü sona erecek turnuvadan elde edilecek gelirin, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacağı öğrenildi.

Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

Kuşadası, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:33 Kaynak: AA
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