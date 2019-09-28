Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası, Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Vakıfbank, Olympıacos ve SC Schwerıner takımlarının mücadele edeceği 3 günlük turnuvanın bilet satışlarından elde edilecek gelir, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak.



Turnuvanın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan katıldı. Turnuvanın ilk gününde Schweriner- VakıfBank, Aydın BŞB ve Olimpiakos maçları oynandı. Çekişmeli geçen il karşılaşmada VakıfBank, Schweriner'i 25-23,29-27, 11,25,16-25 ve 11-15 setlerle mücadeleyi 3-2 kazandı. Günün ikinci karşılaşması ise Aydın BŞB ve Olimpiakos ile gerçekleşti Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı 25-17, 17-25 ve 26-25 setlerle mücadeleyi 3-0 kazandı.



Bugün (Cumartesi) saat 16: 00'da Aydın BŞB Spor ile Vakıfbank-18: 30 da ise Olimpiakos ile Schweriner karşılaşmaları gerçekleşecek. - AYDIN