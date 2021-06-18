Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu, gala programıyla sona erdi.
Gömeç Sahili Travla mevkisindeki galada, sempozyum kapsamında Balıkesir'in simgeleri temasıyla yapılan Marmara mermeriyle heykeller açıldı. Heykellerin Gömeç açıklarında kurulacak su altı galerisinde sergileneceği belirtildi.
Etkinlik, Ayvalık Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin dinletisiyle sona erdi.
Galaya, Balıkesir Vali Yardımcısı Ergün Güngör, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Ayvalık Belediye Başkanvekili Melih Arslan, Burhaniye Belediye Başkanvekili Çiğdem Karasakal Avcı ve sanatseverler katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası tarafından düzenlenen sempozyum 1 ay önce başlamıştı.
Gala programında, heykeltraşlar Özlem Şengönül, Özgür Canbaz, Hakan Şengönül, İmdat Avcı, Sevda Kocatepe, Dilşat Yiğitcan Akçayöz, Hakan Çınar, Serhii Sbıtnıev ve Krill Grekov da yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › BALIKESİR - Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu tamamlandı - Son Dakika