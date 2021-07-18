Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali başladı - Son Dakika

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da başladı.

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barış getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanıyor.

"Bi Dünya Kuzey Kıbrıs" sloganıyla Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi'nde 17 ve 18 Temmuz'da düzenlenen festivalin açılış törenine, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, EVKAF Başkanı İbrahim Benter, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, güzel bir ortamda KKTC'nin varoluşu ile Barış ve Özgürlük Bayramı'nın kutlanacağı bugünlerde kendileriyle oldukları için tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Ana vatan Türkiye ile hareket ettiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir sorunun olmayacağını çok iyi biliyoruz." diyen Saner, Kıbrıs Türk halkının 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından 3 yıl sonra Cumhuriyet'ten dışlandığını ve Rumların Cumhuriyeti işgal ederek, Kıbrıs'ta işgal sorununu başlattığını anlattı.

Rumların bu konuda dünyaya sürekli yanlış bilgiler verdiğini ve yanlış bir algı oluşturduğunu kaydeden Saner, Kıbrıs'ta sorunların 1974'ten sonra başladığı yönünde yanlış ifadelerin kullanıldığını söyledi.

1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türklerin önce özgürlüğüne, daha sonra da kendi devletini kurarak güçlü bir ekonomik yapıya kavuştuğunu dile getiren Saner, "Bugün dünyada hak ettiğimiz yeri almak için canla başla uğraşıyor, ana vatan Türkiye'nin katkılarıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Saner, Türkiye ile yapılacak karşılıklı ziyaretlerle, iki ülke gençlerinin birbirinin tarihi ve kültürüyle ilgili bilgiler elde edeceğini kaydederek, gençlere sağlanacak bu kültürel faaliyetlerin yararlı olacağına inandığını vurguladı.

"Bizim atalarımız, 1571'de Kıbrıs'ı fethettiklerinde ilk yaptıkları iş EVKAF'ı kurmak oldu"

Büyükelçi Başçeri, 1963-1974'te Kıbrıs Türkü'nün yok edilmek istendiği dönemde gençliğini yaşayan biriyle sohbet ederken, o kişinin kendisine "Denizi 14 yaşında gördüm." dediğini hatırlatarak, "Bırakın denizi görmeyi o gençlerin ve çocukların o yıllarda spor dahi yaptığını tahayyül edemiyoruz çünkü Kıbrıslı Türkler o yıllarda varoluş mücadelesi veriyordu." ifadesini kullandı.

Bu varoluş mücadelesinin 3 gün sonra 47. yıl dönümü kutlanacak Kıbrıs Barış Harekatı ile taçlandığını söyleyen Başçeri, 1974'ten bugüne Kıbrıs Türklerinin huzur ve güven içerisinde spor dahil her türlü faaliyeti gösterdiğini kaydetti.

Başçeri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde böylesine anlamlı bir festivali organize eden EVKAF ve Okçular Vakfına teşekkür etti.

EVKAF Başkanı Benter, Okçular Vakfının 1453'ten bu yana faaliyetler yapan önemli bir kurum olduğunu belirterek, bu önemli günde kendileriyle bu faaliyeti gerçekleştirmek için KKTC'ye gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

EVKAF'ın 450 yıllık bir hayır kurumu olduğunu hatırlatan Benter, "Atalarımız, 1571'de Kıbrıs'ı fethettiklerinde ilk yaptıkları iş EVKAF'ı kurmak oldu. Bu gösteriyor ki atalarımız burayı fethettiklerinde amaç, burayı sömürmek değil burayı ihya etmek ve refah getirmektir. Adada 2200 vakıf kuruldu ve 450 yıldır bu vakıflar burada insanların faydası için çalışmalar yürütmeye devam ediyor." dedi.

"Tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz"

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız da AA muhabirine, bu yıl KKTC'de Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yaşayacak olmanın heyecanını duyduklarını söyledi.

Yıldız, "Özellikle Mavi Vatan'ın konuşulduğu günlerde burada olmayı ayrı bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Barış Harekatı'nın yıl dönümü öncesinde kültür ve spor festivali olarak bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklerimiz, daha çok çocuklar ve gençlerin ilgi duyacağı ancak herkese açık olan bir alanda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında yaklaşık 140 stant bulunduğunu belirten Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerin stantlarının da burada yer aldığını dile getirdi.

Yıldız, "Burada Kıbrıs Türk gençleri festival boyunca hem kültür hem de spor etkinliklerini yapacak ve tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Mavi Vatan'da olduğumuzu, Kıbrıs Türk halkının adanın eşit egemen statüsü konusundaki kararlılığını göstereceğiz." dedi.

19 Temmuz akşamı festivalin bulunduğu alanda "Şöhretler Karması Maçı" yapılacağını hatırlatan Yıldız, çok ünlü isimlerin sahada olacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın maçın başlama vuruşunu yapmasını beklediklerini kaydetti.

Yıldız, "Özellikle Şöhretler Karması Maçı ve burada yaptığımız kültür festivalinin, KKTC'ye uygulanan spor ambargosuna 'hayır' anlamına geleceğinin farkındayız. Bu bir iradedir, 'Buradayız' mesajıdır. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında hep yanında olacağız. Türkiye KKTC'siz, KKTC Türkiye'siz olmaz. Mavi Vatan hepimizin, buna sahip çıkacağız." diye konuştu.

KKTC'deki Şöhretler Karması Maçı'na dev kadro

AA muhabirinin Okçular Vakfından edindiği bilgiye göre, Şöhretler Karması Maçı'nda eski sporcu, sanatçı ve siyasetçiler yer alacak.

Beyaz Takım'da, 1- Serdar Kulbilge, 6-Hamit Altıntop, 34-Haydar Ali Yıldız, 57-Hakan Ünsal, 14-Faruk Atalay, 25-Acun Ilıcalı, 17-Tuncay Şanlı, 61-Süleyman Soylu, 11-Saffet Akyüz, 5-Mehmet Nuri Ersoy, 4-Hüseyin Sertoğlu, 42-Murat Kurum, 7-Mevlüt Çavuşoğlu ve 20-Başak Ruso bulunuyor.

Kırmızı Takım'da ise, 1- Cengiz Uzun, 2-Emre Aşık, 55-Sabri Sarıoğlu, 3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7-Mehmet Aurelio, 8-Aycan Yanaç, 9-Chris Forsberg, 2-Hüseyin Amcaoğlu, 10-Ersan Saner, 61-Mustafa Varank, 10-Erhan Arıklı, 12-Bülent Akın ve 6-Musa Suiçmez yer alacak.

Festival kapsamında, mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton, KKTC'li genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, halk oyunları ve mehter gösterisi gibi birbirinden renkli etkinliklere yer verilecek.