Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı'ndan Başkan Genç'e Teşekkür Plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı'ndan Başkan Genç'e teşekkür plaketi Gudrun Yngvadonittir, Başkan Genç'e teşekkür plaketi takdim ettiİSTANBUL - CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç'i makamında ziyaret eden Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk...

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı'ndan Başkan Genç'e teşekkür plaketi

Gudrun Yngvadonittir, Başkan Genç'e teşekkür plaketi takdim etti



İSTANBUL - CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç'i makamında ziyaret eden Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk kadın dünya başkanı Gudrun Yngvadonittir, çocuk ve çevre dostu çalışmalarından dolayı Başkan Genç'e teşekkür plaketi takdim etti.

Dünyada 1917 yılından beri 210 ülkede 1 milyon 457 bin üye ile faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk kadın dünya başkanı İrlandalı Gudrun Yngvadonittir, Sarıyer Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre ve insan projelerini desteklemek ve teşekkür etmek için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Yngvadonittir'in yanı sıra Lions Konsey Başkanı Nasuhi Öndersev ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Nuran Uzlu katıldı. Sarıyer Belediyesi ile birçok ortak projeyi hayata geçiren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı Gudrun Yngvadonittir, 13 yaşındaki Çinli bir çocuğun barışı anlatan resmi ve teşekkür plaketini Başkan Genç'e sundu. Türkiye'deki 'Lions'lara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten Gudrun Yngvadonittir'e, Sarıyer'i anlatan bir heykel hediye edildi.

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