Uluslararası lise ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Uluslararası lise ilk mezunlarını verdi

Dündar: "Dünyaya barışı getirecek nesil yetiştiriyoruz"

4 yabancı öğrenci Türkçe öğretmenliğini kazandı

BURSA - Bursa'da 70 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunları üniversite sınavında aldıkları sonuçlarla göğüs kabarttı. 4 kıtadan gelen öğrencileri Bursa'daki okullarından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar uğurlarken, duygulu anlar yaşandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve Türkiye'nin en modern liselerinden biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ilk mezunlarını verdi. 4 farklı kıtadan öğrencinin bulunduğu lisenin mezunları, üniversite sınavında aldıkları puanlarla gurur kaynağı oldu. Örnek lisede öğrenim gören 56 yabancı öğrencinin tamamı farklı üniversiteleri kazandı. Tıp, bilgisayar mühendisliği, ilahiyat, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümlerinin yanı sıra 3 yabancı öğrenci de Türkçe Öğretmenliği bölümüne yerleşti.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda gerçekleşen veda programında yabancı öğrenciler, adeta kendi evlerinden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti. Bir öğrencinin Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin örnek okulunda yetişen öğrencilerin dünya barışına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Okulun ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, "Bu okulla ilgili düşüncenin ortaya çıkması, proje ve inşaat aşamaları dün gibiydi. İlk adımı sizlerle attık. Elhamdülillah ilk mezunlarımızı verdik ve okulumuz rüşdünü ispatladı. Hepiniz başarılı sonuçlarla mezun oldunuz. Herkes bir üniversiteyi kazandı" dedi.

Farklı kıtalardaki 70 ülkeden öğrencilerin bir araya gelmesinin öneminden bahseden Başkan Dündar, "Farklı kültürlerden gelen insanların böyle güzel bir ortamda buluşması ve başarılı bir sonuç elde etmesi bizleri memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fakat, öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Binlerce kilometre öteden, ailenizden ayrılıp buraya geldiniz. Okulunuzu başarılı bir şekilde bitirdiniz. İlk mezunlarımızı vermemize rağmen bütün öğrencilerimiz üniversiteyi kazandı. Bu başarınız inşallah bundan sonraki süreçte de devam eder" diye konuştu.

Öğrencilerden hayatları boyunca okulla irtibatı kesmemelerini isteyen Dündar, "4 yıl boyunca 70 ülkeden arkadaşlarınızla bir arada vakit geçirdiniz. Artık 70 ülkede bir dostunuz olacak. Herkes yeni bir hayat kuracak ama bu okulunuz ile bağınızı koparmayın. Bir şekilde bağınız olsun. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse başka bir bahaneyle iletişiminiz devam etsin. Dünyadaki kavgaların tamamı insanların birbirini tanımamasından dolayı yaşanıyor. Birbirlerinin yaşantısına saygı duyulmamasından dolayı savaşlar çıkıyor. Siz burada yeni kültürler tanıdınız ve yeni bir kültür ortaya çıktı. 8-10 sene sonra herhangi bir yerde iş hayatında, ticarette, devlet yönetiminde yer alacaksınız. Bu güzel ortamı, sadece 70 ülke kendi arasında oluşturmuş olsa, bugün birçok mazlum bölgelerde sıkıntı çeken insanların ateşi söner. Bu diyaloğu sürdürürsek, burada aldığımız felsefeyle dünyaya barışı getiririz. Allah yolunuzu açık etsin, hepinize zihin açıklığı versin" diyerek sözlerini tamamladı.

Okul Müdürü Mehmet Türkmen de okulun kendileri için 2014 yılında adeta bir rüya olduğunu ifade ederek, "Bu rüyamızın gerçekleşmesi için okulumuzun yapımına emek veren, bugünlere gelmesine vesile olan başkanımıza teşekkür ediyorum. 2014 yılında bir hayaldi, bir rüyaydı, elhamdülillah bugün artık ilk meyvelerini verdi. İlk mezunlarımızdan aldığımız sonuçlar umudumuzu bir kere daha tazeledi" dedi.

"Sanki ailemden ayrılıyorum"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Etiyopyalı Mubarek Abdela Kedir ise yaptığı konuşmada, "Etiyopya, Osmanlı döneminden beri Türkiye ile köklü bir ilişkiye sahiptir. Türkiye, geçmişte ve günümüzde eşi benzeri olmayan bir ülkedir. Türkiye, dünyanın kabadayılarına kafa tutan, sözünü dinleten, kendi göbeğini kendisi kesen, özellikle mazlumlar ve Müslümanlar için çok gurur verici güçlü bir ülkedir. Ne zaman ülkem için büyük bir şey hayal etsem Türkiye'yi de unutmuyorum. Türkiye, ikinci vatanımdır. Türkiye'nin bize sağladığı imkanlarla Birleşmiş Milletler Okulu diyebileceğimiz okulumuzda, kardeşlerimle güzel bir lise dönemi geçirdim. Hepimiz, birbirimizin diplomatı sayılırız. Bize tanınan imkanlar sayesinde hedeflerime doğru ilerliyorum. Hedefim, insanların canını emanet ettiği çok iyi doktor olmak ve ülkem ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Buradan mezun olup ayrılırken, ailemin evinden ayrılırken hissettiğim duyguları yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği'ni kazanan Mahmud Alam Nau da teşekkür konuşmasında, kendisine emek veren herkese teşekkür etti. Nepalli Mahmud, "2016 yılında Türkiye'ye daha iyi bir eğitim almak için geldim. Okulun yapımında ve eğitimimiz sırasında ihtiyacımız olan her anda yanımızda olan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Kendimi geliştirip, Türkiye'ye, ülkeme ve tüm Müslümanlara hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Mehmet Türkmen ve öğrenciler, Başkan Dündar'a tablo ve çiçek hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.