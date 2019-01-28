Uluslararası Lisenin Geleceğini ve Vizyonunu "Bilim Kurulu" Planlıyor

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İran'da Sünni İlk Kadın Büyükelçi'nin, Bakan Zarif ile Fotoğraf Çektirmesi Tartışmaya Yol Açtı

Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

Ailesine Özel Çay Yaptı, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu