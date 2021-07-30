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Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı - Son Dakika

Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı

30.07.2021 11:44
Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bir lojistik firmasına işçi alımına ev sahipliği yaptı.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bir lojistik firmasına işçi alımına ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından aranılan özelliklere uyan kadınlar büro elemanı, erkekler ise depo personeli olarak işbaşı yapacak.

İşsizlere umut kapısı olan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni mutluluklara kapı açacak bir etkinliğe imza attı. Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bilgisayarda kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki 3 bin 200 kişiye mesajla davette bulundu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda firmanın yöneticileriyle iş arayan 40 kişi bir araya geldi. Formların doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Mülakata katılan davetliler toplantı salonundan ayrıldı. Yetkililer, yapacakları incelemenin ardından aranan profile uyanlardan kadınları büro elemanı, erkekleri ise depo personeli olarak işe alacaklarını söyledi.

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

İlçe sakinlerinin işe kavuşmaları için özel şirketlerle istişare halinde olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnşallah bu programlar hayırlara vesile olur. Hem firma aradığı özellikte personele kavuşur hem de hemşehrilerimizden işsiz olanlar evlerine ekmek götürecek bir işe sahip olurlar. Şimdiden işe gireceklere hayırlı olsun" dedi.

Kariyer Merkezi'nin iş arayan ile iş veren buluşturmaları önümüzdeki hafta da devam edecek.


Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı - Son Dakika


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