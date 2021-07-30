Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezinden uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, uluslararası bir lojistik firmasının personel alımına ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işsizlere umut kapısı olan Kariyer Merkezi, yeni mutluluklara kapı açacak bir etkinliğe imza attı. Uluslararası bir lojistik şirketinin talebi üzerine, bilgisayarda kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki 3 bin 200 kişiye mesajla davette bulunuldu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında firmanın yöneticileri ile iş arayan 40 kişi bir araya geldi. Formların doldurulmasının ardından katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Firma yetkilileri, yapacakları incelemenin ardından aranan profile uyanlardan kadınları büro elemanı, erkekleri ise depo personeli olarak işe alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe sakinlerinin iş bulmaları için özel şirketlerle istişare halinde olduklarını belirterek, "İnşallah bu programlar hayırlara vesile olur. Hem firma aradığı özellikte personele kavuşur hem de hemşehrilerimizden işsiz olanlar evlerine ekmek götürecek bir işe sahip olurlar. Şimdiden işe gireceklere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi'nin iş arayan ile iş veren buluşturmaları gelecek hafta da devam edecek.