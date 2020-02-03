Uluslararası lüks turizmine yön verenler İstanbul'da buluştu

Dünya turizm sektöründe milyonlarca dolar ciroyu yöneten turizm şirketleri, İstanbul'da düzenlenen Continental Travel Show'da bir araya geldi.



Türkiye'nin dünya lüks turizm pazarından aldığı payı artırmak için çalışmalar yürüten Londra merkezli DK Design'ın organizasyonunu yaptığı Continental Travel Show, uluslararası lüks turizmine yön veren 70 öncü turizm acentesinden 120'yi aşkın kanaat önderinin katılımıyla gerçekleşti.



Bağımsız Devletler Topluluğunun, Rusya ve Rusça konuşulan ülkelerin en önde gelen seyahat acentelerinin sahipleri ve direktörleri İstanbul'un önde gelen otel ve seyahat acentesi sahipleriyle bir araya geldi. Organizasyona Dubai, İngiltere ve Lübnan gibi ülkelerden de katılım gerçekleşti.



Etkinliğin açılışında konuşan DK Design Genel Müdürü Onur Korkmaz, başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya İngiltere, Maldivler ve Dubai gibi ülkelerin MICE ve lüks segmentte pazarın lideri olan ve ciroları ortalama 50 milyon doları bulan acentelerini İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.



Korkmaz, Continental Travel Show'a Türkiye'den Four Seasons, Çırağan Palace Kempinski, Regnum Carya, Consul Travel, Gloria Golf, Raffles gibi oteller ile destinasyon yönetim şirketlerinin de yer alacağını dile getirerek, "Continental Travel Show'u İstanbul'da geleneksel hale getirerek, uluslararası luxury ve MICE turizminin seçkin kurum, marka ve temsilcilerinin buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Bu acentelerin yetkilileri sadece potansiyel gördükleri şehirlerdeki organizasyonlara dahil olduklarından İstanbul'a gelmeleri büyük önem taşıyor"dedi.



"İstanbul, gerçek anlamda kıtalararası bir şehir"



Uluslararası lüks turizmine yön verenlerin dikkatini İstanbul'a çekmek istediklerini aktaran Korkmaz, böyle geniş çaplı bir buluşmayı İstanbul'da yaparak, turizm açısından önemli zenginliklere sahip İstanbul'un lüks turizm potansiyelini tüm bileşenleriyle açığa çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.



Korkmaz, uluslararası düzeyde yapılacak etkinlik sayesinde Türkiye'ye güven algısının güçleneceğini aynı zamanda Avrupalı MICE ve lüks acentelerin de Türkiye'ye bakışının olumlu yönde değişeceğini vurgulayarak, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden ve gerçek anlamda kıtalararası bir şehir. İstanbul Boğazı tüm güzelliği ile iki kıtayı hem ayırıyor hem birbirine bağlıyor. Biz de kıtaların buluşma noktası olan bu muhteşem şehri, kıtalararası turizm organizasyonuna ev sahibi yapmaktan çok mutluyuz. Şu ana kadar hem yurt dışındaki katılımdan hem Türkiye içindeki talepten son derece memnunuz. Önümüzdeki yıllarda bu buluşmayı, Kapadokya, Bodrum gibi destinasyonlarda da yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.