Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri 23 Nisan'ı hazırladıkları videolarla kutladılar (2) - Son Dakika
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Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri 23 Nisan'ı hazırladıkları videolarla kutladılar (2)
7 saat önce
Afganistan Gabon Arnavutluk Kamerun Kosova Arnavutluk Sudan Afganistan Sierra Leona Irak Pakistan Somali Tanzanya ANKARA - Maarif Okullarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları videolarla kutladılar.
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24.04.2020 03:52:40. #1.13#
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